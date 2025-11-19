生成AIの活用方法を学ぶセミナーが秋田市で開かれました。



参加者は業務の効率化にも役立つ、生成AIの可能性について理解を深めました。



県が主催した生成AI活用セミナーには、県内企業から約20人が参加しました。



生成AIからうまく回答を引き出すコツなどを学んだあと、複数の業種が連携した新規事業のアイデアを立案するよう実際に指示を出しました。





参加者「酒造醸造所の体験型施設の建設運営のそのツアーの保険」参加者「製造業難しいんでちょっと製造業なしで」参加者「それでは秋田美人という資産を使ったインバウンド集客と観光事業につなげていくということで決定しました」参加者「それでは秋田美人という資産を使ったインバウンド集客と観光事業につなげていくということで決定しました」情報通信業「自分じゃ多分思いつかないようなものがでてきたので、やっぱそれはAIならではなのかなって感じました」製造業「結構自由に考えてもらったりするとちょっと趣旨が外れたりとか、そういう伝えきれてない部分を勝手に補完してくれる部分があるので、そこは適切、的確な指示を与えなきゃいけないなと」製造業「こういった技術をもう少し学んで、事業により活用できて事業全体の生産性アップにつながるようなことに考えていければいいかなと」人手不足が深刻化する中、県は業務の効率化にも役立つ生成AIの活用の浸透を図り、県内企業への導入を促したい考えです。