YouTubeチャンネル「梅子の年金トーク!」に78歳の男性が登場。国民年金のみで月々の手取りは約6万円であるにもかかわらず、その年金には一切手をつけずに全額貯金しているという驚きの生活を明かした。

男性は現在78歳。若い頃は自身で雑貨店を経営し、50歳で店を畳んだ後は75歳頃までビルの清掃業に従事していたという。年金生活に入った現在の受給額について尋ねられると、国民年金のため手取りは「月6万円くらい」だと告白。しかし、生活費のために年金や貯金を切り崩すことはなく、受け取った年金は「そっくりそのまま預金にできる」と語った。

その生活を支えているのは、長年続けてきた株式投資による配当収入だという。男性は23歳頃から株式投資を始め、雑貨店を経営していた時代には、流行していた「たまごっち」を仕入れて大きな利益を上げた経験も持つ。その商売で得た資金を元手に、投資を続けてきた。バブル崩壊や企業の倒産で大損した苦い経験もあるというが、それを乗り越え、現在はNISAの非課税枠なども活用しながら堅実な運用を続けている。配当金は半年に一度、40〜50万円ほど入ると明かした。

こうした経験から、男性は若い世代に向けて「積立金やったってダメ。利息なんか湧かん」と語り、銀行預金に眠らせておくよりも「投資はモノになる」と、少額からでも早くに投資を始めることの重要性を説いた。お金の心配をせずに日々を過ごす男性の姿は、計画的な資産形成の一つのあり方を示しているのかもしれない。

