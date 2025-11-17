DeNAµÜºêÉÒÏº¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×¡¡ÉÔ¿¶¤ä²ø²æÎ¥Ã¦¤â¡Ä¸½¾õ°Ý»ý¤Ç¹¹²þ¡¢Íèµ¨6Ç¯·ÀÌó5Ç¯ÌÜ
»°±ºÁ°´ÆÆÄ¤Ø¡Ö¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤ÆÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×
¡¡DeNA¤ÎµÜºêÉÒÏºÆâÌî¼ê¤¬17Æü¡¢²£ÉÍ»ÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢¸½¾õ°Ý»ý¤ÎÇ¯Êð2²¯±ß¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¤Ç·ÀÌó¤ò¹¹²þ¤·¤¿¡£ÉÔ¿¶¤ä¸Î¾ã¤Î¤¢¤Ã¤¿º£µ¨¤ò¡Ö²ù¤·¤¤¥·¡¼¥º¥ó¡×¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢6Ç¯·ÀÌó¤Î5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤Ë¸þ¤±¿§»æ¤Ë¡Ö¾¡¡×¤È¤·¤¿¤¿¤á¤¿¡£
¡¡¥×¥í13Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥ì¥®¥å¥é¡¼ÄêÃå¸å¤Ç¤ÏºÇ¾¯¤È¤Ê¤ë95»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤ÇÂÇÎ¨.277¡¢6ËÜÎÝÂÇ¡¢39ÂÇÅÀ¡£9·î¾å½Ü¤Ë¤Ï±¦É¨¸å½½»ú¿ÙÂÓ¤ÎÉôÊ¬Â»½ý¤ÇÎ¥Ã¦¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¡¢¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¤Ç¤ÏÀïÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¤â¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤·¡¢¸Ä¿Í¤È¤·¤Æ¤â1Ç¯´Ö´°Áö¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÈó¾ï¤Ë²ù¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿°¤ò³ú¤ó¤À¡£
¡¡5Ç¯´Ö¤È¤â¤ËÀï¤Ã¤¿»°±ºÂçÊå´ÆÆÄ¤Ïº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿¡£¡Ö5Ç¯´Ö¡¢´ÆÆÄ¤Î¤â¤È¤ÇÌîµå¤ò¤Ç¤¤¿¤Î¤ÏËÜÅö¤ËÊÙ¶¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶¼Õ¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö»°±º´ÆÆÄ¤ò¥ê¡¼¥°Í¥¾¡¤·¤ÆÆ¹¾å¤²¤·¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¿´»Ä¤ê¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡±¦É¨¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤òÂ´¶È¤·ÄÌ¾ïÄÌ¤ê¤ËÆ°¤±¤ë¾õÂÖ¤À¤È¤¤¤¦¡£36ºÐ¤Ï¡Ö¥¥ã¥ó¥×¥¤¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¡Ê¥ª¥Õ¤Ï¡ËÆ°¤±¤ëÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¥á¥¤¥ó¤Ë¡¢¶¯²½¤â´Þ¤á¤Æ¤Ç¤¹¤Í¡£ÎãÇ¯¤è¤ê¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤ÎÎÌ¤ÏÁý¤¨¤ë¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀè¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë