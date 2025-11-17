午前：債券サマリー 先物は反落、長期金利一時１．７２０％と１７年半ぶり高水準 午前：債券サマリー 先物は反落、長期金利一時１．７２０％と１７年半ぶり高水準

１７日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。片山さつき財務相が１６日、高市早苗首相と経済対策について協議した後、記者団に対し規模は１７兆円より大きくなるとの見方を示した。財政悪化リスクが意識され、債券売りを促した。



前週末１４日のニューヨーク市場ではハイテク株安が一服したことを背景に、米国債の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出て、長期債相場は上昇（金利は低下）。米長期金利は４．１５％に水準を切り上げており、円債相場には重荷となった。日本の内閣府が１７日に発表した国内総生産（ＧＤＰ）は、物価変動の影響を除いた実質が年率換算で１．８％減、前期比で０．４％減となった。円債相場の反応は総じて限定的なものとなった。財務省は同日午前、１０年物の物価連動国債の入札実施を通知している。



先物１２月限は前営業日比１０銭安の１３５円７６銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高い１．７１５％で推移。一時１．７２０％と、２００８年６月以来、およそ１７年半ぶりの高水準をつけた。



出所：MINKABU PRESS