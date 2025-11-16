【べらぼう】『膝栗毛』が大ヒットするも孤独な晩年…十返舎一九（井上芳雄）の生涯と辞世の句

弥次さん喜多さんの珍道中『東海道中膝栗毛』生みの親 重田貞一（しげた・さだかず）

〈のちの十返舎一九（じっぺんしゃいっく）〉 駿河国の生まれで、ある日、日本橋の蔦重（横浜流星）のもとを訪ねてくる。蔦重が出す黄表紙が好きで、自らも耕書堂で、本を書きたいと申し出るが…。 史実では、蔦重亡き後に執筆した『東海道中膝栗毛』が全国的に多くの読者を獲得して滑稽本という新たなジャンルを確立した。 ※NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。

大河ドラマ「べらぼう」の第43回放送「裏切りの恋歌」で初登場した十返舎一九（じっぺんしゃ いっく）。滑稽本『東海道中膝栗毛』の作者として現代に知られていますが、彼は何者だったのでしょうか。

今回は井上芳雄が演じる十返舎一九について、その生涯を予習したいと思います！

蔦重との出会い

十返舎一九は明和2年（1765年）2月8日に誕生しました。

本名は重田貞一（しげた さだかつ）。幼名は重田市九（いちきゅう）、元服して通称を重田与七（よしち）・重田幾五郎（いくごろう）などと名乗ります。

※筆名の一九は貞「一」と市「九」からとっているとか。

出自については諸説あるものの、生家は駿河国（静岡県東部）で、のち駿府町奉行の重田氏に養子入りしたそうです。

はじめ江戸へ出て武家に奉公し、天明3年（1783年）に大坂町奉行の小田切直年（おだぎり なおとし）に仕えたといわれますが、詳しいことは分かりません。

寛政元年（1789年）に近松与七の名義で『木下蔭狭間合戦（このした かげはざまがっせん）』を合作。物書きとしてデビューを果たしました。

この頃に知り合いの材木商に婿入りしますが、ほどなく離縁してしまいます。

やがて寛政6年（1794年）になると江戸へ戻り、蔦重の元へ転がり込みました。

下働きはもちろん、絵も描けたので重宝され、寛政7年（1795年）には蔦重の勧めで黄表紙を手がけるようになります。

『心学時計草（しんがくとけいぐさ）』はじめ多彩な作品を世に送り出し、文も絵もいける戯作者として活躍しました。

『膝栗毛』大ヒットと孤独な晩年

「東海道中膝栗毛」より、弥次さん喜多さんが石をかじって大騒ぎの場面。芳幾筆

やがて寛政9年（1797年）に蔦重が世を去り、享和2年（1802年）に出版した『東海道中膝栗毛』が大ヒットを飛ばします。

一躍売れっ子作家となった一九は文政５年（1822年）まで約21年間にわたって『膝栗毛』シリーズを連載しました。

続きはまだかと矢の催促で、板元から係が来て机の横で原稿を待っている状態に。何だか、現代の作家と編集者みたいですね。

他にも多くの作品を世に送り出した一九。しかしその作風は、山東京伝（古川雄大）や曲亭馬琴（滝沢瑣吉。津田健次郎）に比べて知性や独創性、緻密さに欠けていると評価されています。

しかし時代の流行や人々の好みを逸早く汲みとり、先行作品に「おっかぶせ」ることで読者の評判を勝ち取ったのでした。

※屋号の十返舎は「十」回繰り「返」し焚いても香りを失わない黄熱香（蘭奢待）からとったとか。同じネタを繰り返し焚いても、読者を飽きさせなかったのでしょうね。

そんな一九の創作品数は580種を超え、曲亭馬琴と並び執筆活動のみで生計を立てた専業作家のさきがけと言われています。

しかし文化7年（1810年）で眼病を患い、しばしば再発。また文政5年（1822年）には中風（脳卒中）を患い、不自由な身体を引きずる孤独な最期だったとか。

そして天保2年（1831年）8月7日に67歳で世を去りました。辞世の句はこちらです。

此世をば どりやおいとまに せん香と ともにつひには 灰左様なら 【歌意】どれ、この世をお暇しよう。私の命は線香と共に燃え尽き、最後は灰となってハイさようなら。

ユーモラスでいながら、一抹の憂いを含んだ、戯作者らしい辞世と言えるでしょうか。

戒名は心月院一九日光信士、墓所は浅草の東洋院（現在は東京都中央区勝どき四丁目へ移転）にあります。

翌天保3年（1832年）に遺族や門弟らが長命寺に記念碑を建立し、また顕光院（静岡県静岡市）にある重田一族の墓には一九の名が刻まれました。

エピローグ

十返舎一九を演じる井上芳雄。NHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」公式サイトより。🄫NHK

十返舎一九の死後、その名を惜しむ者は少なくなかったようです。

そんな一人、門弟だった糸井武（いとい たけ。通称は鳳助。戯号は十字亭三九）が二世十返舎一九を名乗りますが、ほどなく失踪。同じく門弟の三亭春馬（さんてい しゅんば）が二世十返舎一九を名乗りました。

二世とは第二世代のことですから、初代の門弟同士であれば複数名が名乗っても問題なかったのでしょうか。

三世以降がどうなったのか（そもそも受け継がれたのか）については詳しく分かっていません。

いずれにしても、十返舎一九の名は『東海道中膝栗毛』と共に語り継がれ、現代の私たちにもよく親しまれています。

果たしてNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」では、井上芳雄がどのような十返舎一九を演じてくれるのでしょうか。楽しみですね！

