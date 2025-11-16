ホンダ「新オデッセイ」発売！ 快適すぎる“大型ロールサンシェード”標準搭載！ めちゃ青く光る車内イルミがスゴい！ 7人乗り「上級ミニバン」のラグジュアリーなドレスアップとは！

ホンダ「新オデッセイ」発売！

ホンダは2025年11月7日、上級ミニバン「オデッセイ」の一部改良モデルを発売しました。

1994年の初代デビュー以来、長きにわたりミニバンブームをけん引してきたオデッセイは、現行の5代目モデルが2023年に中国生産モデルとして日本市場への復活を果たしています。

ファーストクラス並みのリアシートを備えたホンダ「オデッセイ」

【画像】カッコいい！ これが青く光る「オデッセイ」です！（30枚以上）

ボディサイズは全長4860mm×全幅1820mm×全高1695mmで、トヨタ「アルファード」などの大型ミニバンと比較して全高が低く抑えられているのが特徴です。

これは初代オデッセイから受け継ぐセダン譲りの低重心パッケージングによるもので、3列7人乗りの居住性を確保しながらも、他社のミニバンとは一線を画す優れた走行性能を実現しています。

エクステリアは、水平基調の5本メッキバーを配した厚みのあるフロントマスクで高級感を強調。インテリアは、全車標準装備となる2列目の4ウェイパワーシートに電動オットマンとリクライニング機能を備え、操作性と快適性を高めました。

そのほか、シートヒーターや折りたたみ式センターテーブル、Type-CのUSBチャージャーなども全車に完備し、上級グレードには本革シートやハンズフリーアクセスパワーテールゲートを採用するなど、豪華な装備内容を誇ります。

パワートレインには、2リッターエンジンに2モーター内蔵電気式CVTを組み合わせたハイブリッドシステム「e：HEV」を全車に搭載。アクセルオフ時の減速感を調整できる「減速セレクター」の採用により、山道や高速道路でも安全かつ快適なドライビングが可能です。

今回の一部改良では、より上質な移動空間を求めるユーザーの声に応え、全グレードの2列目ウインドウに「大型ロールサンシェード」を標準装備しました。

また、最上級グレードの「e：HEV ABSOLUTE・EX BLACK EDITION」には、日本初導入となる新色「ダイヤモンドダスト・パール」を追加設定するなど、カラーラインナップの見直しも行われています。

改良モデルのオデッセイの価格（消費税込、以下同）は508万6400円から545万500円です。

そんなオデッセイには、上質な室内空間を光の演出でさらに彩る純正アクセサリーも設定され、ドレスアップすることが可能です。

ドアを開けた瞬間に乗員を出迎えるのが「サイドステップガーニッシュ」です。室内灯に連動してフロント・リアのステップ部にLEDの車名ロゴが鮮やかに浮き上がり、乗り込む際の気分を高めるラグジュアリーなアクセントとなります。

足元をサポートするのは「フットライト」。乗降時には明るく点灯して安全性を確保する一方、スモールランプ点灯時には連動して淡い光へと切り替わり、走行中の足元をやさしく照らし出します。

さらに、夜のドライブをさりげなく演出するのが「インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーション」です。パワースイッチをONにすると、フロント左右のドアハンドルとポケット部が光を放ち、雰囲気を上品に盛り上げます。

価格は、サイドステップガーニッシュが3万6300円、フットライトが1万4300円、インナードアハンドル＆ドアポケットイルミネーションが1万7600円です。

いずれもライトのカラーはブルーまたはホワイトから選択できます。