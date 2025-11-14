松井珠理奈、イメチェン姿に反響「美の暴力！」「どストライク」「女神様」 黒髪ロング×レイヤーの大人っぽい新ヘア
元SKE48・AKB48の松井珠理奈（28）が13日、自身のインスタグラムを更新。黒髪ロングにレイヤーを入れたニューヘアスタイルを披露し、ファンから称賛の声が相次いでいる。
【写真】「どストライク」黒髪ロング×レイヤーのイメチェン姿を披露した松井珠理奈
松井は「黒髪ただいま 顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました いかがでしょうか」とつづり、落ち着いたトーンの黒髪スタイルでほほ笑むアップショットを公開。ナチュラルながらも上品な印象で、多くのファンの注目を集めた。
コメント欄には、元AKB48の篠田麻里子（39）から「可愛い」との声が寄せられたほか、「めっちゃいい!!!!!」「過去最高に可愛いです」「美しすぎる！女神様！」「どストライク」「美の暴力！」「シンプルでも美しい」「暗色系似合う！素敵」「黒髪おかえり」など、絶賛する声が寄せられている。
【写真】「どストライク」黒髪ロング×レイヤーのイメチェン姿を披露した松井珠理奈
松井は「黒髪ただいま 顔まわりもレイヤー入れてイメチェンしました いかがでしょうか」とつづり、落ち着いたトーンの黒髪スタイルでほほ笑むアップショットを公開。ナチュラルながらも上品な印象で、多くのファンの注目を集めた。
コメント欄には、元AKB48の篠田麻里子（39）から「可愛い」との声が寄せられたほか、「めっちゃいい!!!!!」「過去最高に可愛いです」「美しすぎる！女神様！」「どストライク」「美の暴力！」「シンプルでも美しい」「暗色系似合う！素敵」「黒髪おかえり」など、絶賛する声が寄せられている。