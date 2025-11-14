FRUITS ZIPPERの櫻井優衣が自身のXを更新。『ベストヒット歌謡祭2025』(読売テレビ・日本テレビ系）のスペシャルユニットメンバーとの集合ショットを公開した。

【写真】超とき宣・吉川ひより＆乃木坂46・井上和＆イコラブ・佐々木舞香＆ふるっぱー・櫻井優衣＆ME:I・TSUZUMIの豪華5ショット

■『ベストヒット歌謡祭2025』限定のスペシャルユニットが誕生！

11月13日に放送された『ベストヒット歌謡祭2025』にFRUITS ZIPPERが出演。グループとして「はちゃめちゃわちゃライフ！」を披露したほか、CANDY TUNEとのコラボで「倍倍FIGHT！」を披露した。

さらに櫻井は、ベストヒットSPユニットとして、Buono!の「初恋サイダー」をカバーした。このスペシャルユニットへの参加メンバーは、乃木坂46の井上和、＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香、ME:IのTSUZUMI、そして超ときめき♡宣伝部の吉川ひよりという、現在のアイドルシーンを牽引する豪華メンバーだ。

櫻井は、「ベストヒットSPユニットとしてBuono!さんの『初恋サイダー』を5人でカバーさせていただきました！」とコメントし、集合写真を公開。続けて「Buono!さんに本当に沢山助けていただいてきたので、心からの尊敬と感謝でいっぱいです。素敵な皆さんとこの曲を歌わせていただける一員に選んでいただけたこと、本当に光栄です。これからもずっとずっと特別で大切に思っています。貴重な機会を本当にありがとうございました」と感謝の気持ちを綴った。

写真は、超ときめき♡宣伝部の吉川ひより、乃木坂46の井上和、＝LOVE（イコールラブ）の佐々木舞香、櫻井、ME:IのTSUZUMIという並びでの豪華集合ショット。

SNSには「心の底からリスペクトしてるのが伝わってきて感動した」「最高のパフォーマンスでした」「永久保存版な一夜をありがとう」と様々なコメントが集まっている。

■鈴木愛理がスペシャルユニットに言及！「私もでたいぞ！！！！笑」

放送前、鈴木愛理が自身のXを更新。「Buono!時代、なかなかテレビでこの曲を歌唱する機会がなかったので、こうして令和になった今、歌番組で歌ってくださるのはとても嬉しいです 色々な気持ちがあると思いますが！！歌ってくれることに、曲がまた知ってもらえることに感謝してみんなで盛りあがろうね」と綴った。

さらに、「私もでたいぞ！！！！笑」というユーモアを交えた心の声も添えた。

この投稿に対し、櫻井が引用リポストで反応。「ずっと大好きでたまらない曲を歌わせていただけること、本当に幸せです。感謝でいっぱいです。リスペクトの気持ちで心を込めて歌わせていただきます！」とBuono!と楽曲への深いリスペクトを表明した。

それに対して鈴木が「わざわざ連絡までくれてたゆいちゃん 楽しみにしてるよおーー！！！！」と返信。両者の温かいやり取りにも注目が集まった。