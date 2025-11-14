【読者プレゼント】「Razer×ゼンレスゾーンゼロ」キャンペーン！ 抽選で「Razer Gold 2,000円分」が計5名に当たる
Razerは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「Zenless Zone Zero Edition」の発売を記念して、ゲーマー向け決済プラットフォーム「Razer Gold」にてキャンペーンを開催します。開催期間は11月26日より12月16日まで。
本キャンペーンでは、期間中に「Razer Gold」経由で「ゼンレスゾーンゼロ」のゲーム内アイテム「1,980＋260モノクローム」以上を購入すると、追加で「ポリクローム×200、ディニー×15,000、正式調査員の記録×2個」を獲得できます。追加アイテムは一人につき最大3セットまで引き換え可能です。
今回は本キャンペーンの開催を記念して、Razerより「Razer Gold ギフトカード 2,000円分」のPOSAカードをご提供いただきましたので、計5名の方に抽選でプレゼントいたします。応募方法はGAME Watchの公式X（@game_watch）をフォローの上、下記の該当ポストをリポストしてください。当選した方にはXのダイレクトメールにてご連絡致します。奮ってご応募ください！
応募方法
受付期間：11月14日12時～11月21日11時59分
1.GAME Watchの公式Xアカウント（@game_watch）をフォロー
2.下記投稿をリポスト
※当選した方にはXのDMにてご連絡させていただきます。
※DMを解放されていない場合は対象外となります。
※複数アカウントでの応募は対象外となります。
※賞品はPOSAカードでの提供となります。ご応募いただいた方の個人情報は発送の為だけに使用し、キャンペーン終了後に削除いたします。
「 #Razer × #ゼンゼロ 」プレゼントキャンペーン！- GAME Watch (@game_watch) November 14, 2025
抽選で5名に「Razer Gold ギフトカード 2,000円分」をプレゼント!!
【応募方法】
1.本アカウントをフォロー
2.本投稿を11月21日11時59分までにリポスト
詳細はこちらhttps://t.co/cDNGrg0yBv pic.twitter.com/JHXe7lzvhV
(C) miHoYo. All Rights Reserved.
(C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.