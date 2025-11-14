【「Razer Gold ギフトカード 2,000円分」プレゼントキャンペーン】 応募期間：11月14日12時～11月21日11時59分

Razerは、都市ファンタジーアクションRPG「ゼンレスゾーンゼロ」とコラボレーションしたゲーミングデバイス「Zenless Zone Zero Edition」の発売を記念して、ゲーマー向け決済プラットフォーム「Razer Gold」にてキャンペーンを開催します。開催期間は11月26日より12月16日まで。

本キャンペーンでは、期間中に「Razer Gold」経由で「ゼンレスゾーンゼロ」のゲーム内アイテム「1,980＋260モノクローム」以上を購入すると、追加で「ポリクローム×200、ディニー×15,000、正式調査員の記録×2個」を獲得できます。追加アイテムは一人につき最大3セットまで引き換え可能です。

今回は本キャンペーンの開催を記念して、Razerより「Razer Gold ギフトカード 2,000円分」のPOSAカードをご提供いただきましたので、計5名の方に抽選でプレゼントいたします。応募方法はGAME Watchの公式X（@game_watch）をフォローの上、下記の該当ポストをリポストしてください。当選した方にはXのダイレクトメールにてご連絡致します。奮ってご応募ください！

応募方法

受付期間：11月14日12時～11月21日11時59分

1.GAME Watchの公式Xアカウント（@game_watch）をフォロー

2.下記投稿をリポスト

※当選した方にはXのDMにてご連絡させていただきます。

※DMを解放されていない場合は対象外となります。

※複数アカウントでの応募は対象外となります。

※賞品はPOSAカードでの提供となります。ご応募いただいた方の個人情報は発送の為だけに使用し、キャンペーン終了後に削除いたします。

(C) miHoYo. All Rights Reserved.

(C) 2025 Razer Inc. All rights reserved.

