YouTubeチャンネル「ゆっくり不動産」さんが動画『【まるでラピュタ?!】アートと暮らすコーポラティブハウスを内見！』を紹介。物件紹介で知られる同氏が、今回は群馬県前橋市に新たに誕生した斬新なコーポラティブハウスを内見、その強烈なインパクトと唯一無二の住空間を詳しくレポートした。



動画冒頭では、「いやぁ、夏が終わったと思ったら、もうすっかり肌寒くなりましたね」と季節の移り変わりに触れつつ、「人肌も恋しくなるこれからの季節。なんか人集まってそう、な物件を見つけてしまいました」と新物件への期待感を示した。今回訪れたのは、前橋市内に生まれた、アートと暮らしが共鳴する“コーポラティブクリエーションハウス”。「友達100人できそうやん」と和やかに語りつつ、「人見知りの僕でもジョインできるのかが一番のハードル」と本音もポロリ。



現地に到着した同氏がまず圧倒されたのは、鉄骨が剥き出しになった外観と樹冠を思わせる植栽、複数のキューブ状の部屋が不規則に配列されたアーティスティックなビジュアルだ。「なんだかずっとここにあった、街のシンボルのようにも感じられます」「新しいのに、まるで一本の木の中で暮らすような建築」と述べ、その存在感に強い印象を受けた様子。



内見した住戸は66平米の1LDKメゾネットタイプで、玄関を開けるとまず広大な約48平米のテラスが広がる。「庭のようでいて、屋上テラスのようでもあり、また秘密基地のようなプライベート感も漂っているなぁ」と、眺望や開放感に感動。鉄骨むき出しのスタイリッシュな内装に「鉄骨向き出しの天井や、床タイルの無機質なテイスト、そしてシンプルで無駄のない空間。そこにセンスの良い家具がアートのように引き立っていますね」と独自の視点で評価した。一方で、「もはや土間なしと言うべき」「生活感が出ちゃうなら、料理を忘れてペヤング生活にすればいいんだと思う」と、生活へのユニークな持論も展開。



上階には寝室と水まわり、さらに二つ目のテラスが備わり、「眺望贅沢すぎん？ベッドでくつろぎながら、この眺望を堪能できるわけですか」と贅沢な仕様に驚き。「一つの住戸に、上下で二つのテラスがあるという贅沢仕様。ワクワクしますね」と興奮気味に伝えた。



ラストでは「今回内見したお部屋は、玄関開けるとすぐにテラスがお目見えする、メゾネットタイプ。2カ所のテラスがあり、下は庭のように、上は空に浮かぶようなイメージで、まさに木の上で暮らすを体現していたように感じました」と総括し、「めちゃくちゃセルフイメージの上がるお部屋だったなあ」と満足げに締めくくった。今後も個性的な物件の内見を予定しているとし、動画登録とLINEスタンプの告知も忘れず行いエンタメ感満載で動画を終えている。