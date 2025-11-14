この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

YouTubeチャンネルで公開された「#脳教室 AIの書くのは美人文章で、一方私たちは歪んでいる」にて、脳科学者の茂木健一郎氏がAIと人間の表現の違いについて持論を展開した。



茂木氏は冒頭、「AIの描く人間が美人だったりかっこよかったりするのは当たり前。平均顔が美人なんだから」と語り、AIが美男美女を生み出しやすい構造について解説。「AIってもともと統計学習してるわけだから、世の中にある様々な人間の顔を統計学習して、こういう顔だっていうふうに描くと、別に美人を描こうとしてるんじゃなくて、勝手に美人顔になっちゃう」と、AIが生み出す“平均”の魅力度に触れた。



また、「AIの描く文章とかは全部整った文章になっちゃう」とし、「チャットGPTに聞いて文章バーッと返ってくるじゃない。ものすごいバランスいいんですよ、知識的に。一方、大抵の人間って偏ってるわけ」とAIとの違いを明確に指摘した。さらに「AIはものすごく視覚的には美人になるし、文章は要するにコモンセンスっていうか、常識に満ちた文章になる」とAIに期待される役割を示す一方、「個性って歪みだからさ、偏見だからさ」と、AIには真似できない人間独自の“歪み”や個性こそが価値だと強調した。



茂木氏は、「我々一人一人の役割というのは、人類全体の平均というよりは、一人一人の人生とか資質とかいろいろ見た景色を引き受けた歪みっていうのがあって、それは絶対AIの平均値のアプローチからはありようがないんですよ」と述べ、人間だけが持つ固有性について語った。そして、「我々人間の役割は歪むこと、偏っていること」と断言し、「AIが出してくる統計的な平均に接続して、その自分の歪みとか偏りとか思いというものをちゃんと世の中に出していく。これがね、今のAI時代の大事な知恵だと思います」と、AI時代を生きる人間の“知恵”について締めくくった。