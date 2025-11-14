「シュート数25対０」のフランスが８大会連続17回目のW杯出場。”８バック”のウクライナに苦戦もエムバペのパネンカで重苦しい雰囲気を払拭【欧州予選】
現地時間11月13日、北中米ワールドカップの欧州予選を戦うフランスがホームでウクライナと対戦。グループDの上位対決（１位がフランスで勝点10、２位がウクライナで勝点７）、勝てば本大会出場が決まるフランスは立ち上がりからボールを握ると、マイケル・オリーセの個人技などで相手ゴールを強襲した。
９分までに６本のシュートを放つフランスだが、なかなか決定機を掴めない。引いて守るウクライナの牙城を崩せず、17分に放ったキリアン・エムバペのミドルも、相手GKアナトリー・トルビンにセーブされた。
４−２−３−１システムで戦うフランスはオリーセ、ブラッドレー・バルコラの両ウイングを軸に攻め立てるも、“８バック”と言って大袈裟ではないウクライナの守備に苦戦。41分のバルコラのミドルもGKトルビンとポストに阻まれ、シュート10本を打ちながら０−０で前半を終えた（ウクライナはシュート０本）。
重苦しい雰囲気の中で迎えた後半、PKを与えそうな場面もあったフランスはそのピンチをVAR判定（エリア内でのファウルはなかった）で切り抜けると、52分にPKを獲得。オリーセが相手に足を踏まれたことで、フランスは先制のチャンスを得た。
そして、エムバペが“パネンカ”でこのPKを沈め、今予選で４得点目。キャプテンの一撃で、フランスがついにリードを奪った。
以後もエムバペやオリーセを起点にウクライナにプレッシャーをかけたフランス。MFエンゴロ・カンテの巧みなビルドアップもありシュート本数で相手を圧倒したレ・ブルー（フランス代表の愛称）は76分、そのカンテのアシストからオリーセのシュートで追加点を挙げて２−０とリードを広げた。
さらにエムバペ、ユーゴ・エキティケの得点で４ー０としたフランスは「シュート数25対０」という圧倒的なデータも残しつつ、８大会連続17回目のワールドカップ出場を決めた。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
