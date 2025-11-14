大手企業で順調にキャリアを築いていた花村薫（波瑠）と元ヤンでベンチャー企業「RAINBOWLAB」の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄李奈）が“フェイクマミー（ニセママ）”契約を結んで、茉海恵の娘・いろは（池村碧彩）の子育てと理不尽な社会に挑んでいくドラマ『フェイクマミー』（TBS系）。

いろはの担任の“ササエル”こと佐々木智也（中村蒼）が“フェイクマミー”契約の協力者となった今、いろはの通う学校での“敵”は規律と伝統を重んじる小学校の保護者組織「柳和会」となりそうだ。その「柳和会」の会長で学園内ヒエラルキーのトップに君臨する女性を演じているのが野呂佳代だ。

女優を夢見ながらもAKB48の2期生としてデビューし、後にSDN48へ移籍、卒業後はバラエティタレントとして活躍していた野呂。徐々にドラマ出演が増えていき、今では「出演しているドラマにハズレなし」と呼ばれる名バイプレーヤーに。得意としているのは、主人公や周りの人に寄り添ってくれる、明るくて優しい“いい人”。バラエティでいじられ、ちょっと反撃しながらも快活に笑う野呂のキャラクターをそのまま反映したような役柄だ。

しかし、本作では一転して、行事を運営する“行事委員”となった薫とさゆり（田中みな実）をいびり、その立場を自慢する嫌味な母親・九条玲香を演じている。ドラマの中の立ち位置としては“嫌な人”であるはずの玲香だが、実は薫とさゆりにはあまり効果がない。

第3話では、行事委員を2人が引き受けてくれたことを歓迎するという名目でお茶会が開かれ、玲香が選んだお店へ。玲香は「ここは紅茶がとっても美味しいの」と暗に紅茶を頼むように圧をかけるが、さゆりはわかっていないような素振りでアイスコーヒーを頼み、その手の圧力を嫌う薫は玲香の意図を理解しつつもホットコーヒーを選んだ。玲香は2人の思わぬ行動に「コーヒーもね……美味しい……」「紅茶が美味しいお店なんですけれども……」と小声でたじたじ。

本作は、明るみに出れば犯罪になってしまう“フェイクマミー（ニセママ）”契約を隠し通せるかや茉海恵の会社「RAINBOWLAB」と同業他社との競争、いろはの出生の秘密などハラハラする部分が多い。本当は、薫と玲香の対立もその中の一つと捉えるべきなのだろうが、いつも薫たちに一枚上手な返しをされて困っている玲香の姿は何だかかわいらしくてクスッと笑えて、観ているこちらの緊張をすっと解いてくれる。

玲香は、自分がトップであることにこだわりがあり、一筋縄ではいかなそうなクセのある性格のようだが、野呂はそのようなキャラクターを演じることについてインタビューにて「クセが強いキャラクターを演じるのは好きなんです」と答えている。そして、玲香の役作りについては「どのくらいクセの強さが求められているかは作品の世界観によって違うので、撮影が始まる前に聞きました」としっかりリサーチをしたことを明かし、「面白く作る時は強めに、普通の時は目立ち過ぎないようにというバランス感を大切に演じています」と語っている（※）。玲香と薫のやりとりはややコメディ感が出ているが、野呂はそれを楽しんでいるように感じられる。その瞬間こそ、野呂が思う“面白く作る時”なのかもしれない。

一方で、玲香は柳和学園では力のある人物。もちろんその自覚もプライドも持っていることだろう。第4話では保護者主催のイベント“ファミリーデー”が舞台となるが、薫とさゆりは「柳和のシャッターロード」と言われる、誰もお客さんが来ないところにフレッシュジュースのお店を構えることになる。

玲香はもちろんお店の様子を見にきて、嘲笑するが、子どもの健康を考えたジュースは次第に話題となり行列のできる大繁盛店に。再びお店にあらわれた玲香は「楽しんでらっしゃる。結構じゃないですか」と仲間には微笑んで見せたが、人通りが少なくなる場所に差し掛かると、不機嫌そうな表情に。だがすぐにこやかな顔を見せた。玲香は一瞬、自分の気持ちをそのまま顔に出してしまったが、ここが学校であることを思い出したり、すれ違う人の中に見知った顔を見つけたのかもしれない。野呂の細やかな表情の変化は、演じる役柄の心情の変化を感じさせる。これこそ野呂が語る、“バランス感覚”がなせる技なのだろう。

“フェイクマミー”契約には協力者ができたが、いろはが安全で楽しい学校生活を送るためには薫が柳和会と問題を起こさないことは必須と言えよう。これからも「玲香vs薫」の静かなる戦いに、そして野呂の演技に期待していきたい。

（文＝久保田ひかる）