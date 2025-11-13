お笑いコンビ、霜降り明星の粗品（32）が12日放送の日本テレビ系「吉田と粗品と」（水曜深夜1時59分）に出演。お酒をやめた理由を明かした。

ブラックマヨネーズの吉田敬（52）から「粗品は家でお酒とか飲んだり（する）？」と聞かれると、粗品は「たまに飲んでたんですけど、今年の3月をもってお酒やめたんです」と告白した。

吉田は「ええー！」と反応し「なんで」と質問。粗品は「一番は健康」と即答した。

吉田は「お前早いて！なんぼでも消化するやろ」と若い粗品の判断につっこんだ。

粗品は「僕自身は何もないんですけど、親父が61歳で死んでて、おじいちゃんも57歳とかで死んでて、糖尿家系で、僕の父ちゃんとかも酒で失敗してみたいなんで、30歳超えたときに『俺もう半分や』と思ったんですよ。30歳で折り返して早いなと思ったらちょっと長生きしてみたい」と思いを語った。

吉田から「2人とも大酒飲みだったんかな？」と祖父、父について聞かれ、粗品は「そうです。酒飲みでしたね」と振り返った。

吉田は対照的で「俺は焼酎めっちゃ飲むねんな」と告白し「瓶なんか1日で1本くらいはいっとった」と語った。「今7、8割になってきたけど。俺ビン・カンの日とか、熱海の流行ってないスナックくらい瓶出してる」とゴミの日の量を語った。