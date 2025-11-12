干支ミニテディや「ベアフル」グミ入り！タリーズコーヒー「2026 HAPPY BAG」
タリーズコーヒーに、新しい年のはじまりにぴったりな、心弾む「2026 HAPPY BAG」が登場！
コーヒー豆やドリンクチケットのほか、クリアなブランカラーのおしゃれなトートバッグや毎年人気の「干支ミニテディ」などが入っています☆
タリーズコーヒー「2026 HAPPY BAG」
予約受付開始：2025年11月12日（水）〜 11:00より予約開始
受け取り期間：2025年12月12日（金）〜12月18日（木）
店頭販売開始：2025年12月12日（金）〜
※予約は各種合計5個まで
※代金の支払いは商品受け取り時です
※受け取り期間中に商品の受け取りが無い場合はキャンセルとなります
※一部、発売日が異なる店舗や予約・取り扱いのない店舗があります
※事前予約はWEBでの受付のみとなります。電話や店頭での予約はできません
タリーズコーヒーの福袋「2026 HAPPY BAG」の予約受付が、2025年11月12日にスタートしました！
「2026 HAPPY BAG」は、“2026年も、お客様の何気ない毎日が素晴らしい一日になりますように”という思いが込められた、“COFFEE MAKES ME HAPPY”をテーマに、一年間がんばった自分へのご褒美としてぴったりなセットとなっています。
トートバッグはクリアなブラウンカラーで、素材や内側にはポケットやタンブラーホルダーなど機能性にこだわったデザイン。
HAPPY BAG限定のビーンズをはじめ、いつでも開けたての美味しさを味わえる、ポケットサイズのカフェオレベースとロイヤルミルクティーベースや、タリーズのオリジナルキャラクター「ベアフル」のグミも新登場します。
また、コーヒーを抽出する時間をより豊かにする耐熱ガラスポットなど、コーヒータイムを彩るアイテムが揃っています。
さらに、毎年好評の「干支ミニテディ」は、2026年の干支『午』をモチーフにしたユニークな装いの3種類に加え、特別なシークレットデザインもラインナップ☆
5,500円バッグ
価格：5,500円（税込）
内容：
・限定トートバッグ
・干支ミニテディ（午年） ※3種＋シークレット1 種のうちいずれか1個
・カフェオレベース30ml 2P
・ロイヤルミルクティーベース30ml 2P
・巾着ポーチ
・ベアフル オリジナルグミ(マンゴータンゴスワークル風味)
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・ドリンクチケット※6枚＜有効期限2026年6月10日（水）＞
限定トートバッグは、PVC素材を使用したほどよい透け感が魅力のバッグ。
ブラウンカラーで中身がうっすらと見えるデザインは、季節を問わず使用できます。
内側にはポケットやタンブラーホルダーがあり、機能性も抜群！
フローズンドリンク「マンゴータンゴスワークル」の爽やかな味わいが表現された「ベアフル」型のグミや、
カフェオレベースとロイヤルミルクティーベースがポケットサイズになって初登場。
一杯分の使い切りタイプで、豊かな香りと味わいを手軽に楽しめます。
さらに、定番シングルサーブ5種を詰め合わせた、アソートBOXはコーヒーの飲み比べを堪能できます。
そして、すべて揃えたくなるユニークな4種類の「干支ミニテディ」が午年デザインで登場！
3種＋シークレット1種、いずれか1つがランダムで1個入っています。
馬のたてがみのフワフワ感もポイント！
後ろ姿もかわいいです。
ロゴ入りトートバッグや干支テディなど、限定グッズ好きにはたまらないセット内容です☆
10,000円バッグ
価格：10,000円（税込）
内容：
・ブラジル バウ イエローブルボン100％（粉/140g）
・グァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ（豆/140g）
・コスタリカ ラ グラディオーラ（豆/140g）
・インドネシア スマトラ リントン（豆/140g）
・耐熱ガラスポット 350ml
・シングルサーブ 5種アソートBOX
・限定ペーパーバッグ
・ドリンクチケット※15枚＜有効期限2026年6月10日（水）＞
爽やかな甘みのビーンズ、ブラジル イエローブルボン100％や、華やかでフルーティなグァテマラ ウエウエテナンゴ キュリコ、マイルドなコスタリカ、濃厚で力強いインドネシアなど、個性豊かな4種のビーンズに耐熱ガラスポットを組み合わせた特別なセット。
コーヒー豆や粉には、お正月を楽しく表現した、遊び心あふれるイラストパッケージが使用されています。
「シングルサーブ 5種アソートBOX」は、手軽に本格的なコーヒーの飲み比べを楽しめます。
電子レンジ・食洗機でも使える耐熱ガラスポットも入っています。
HAPPY BAGでしか出会えない限定の組み合わせで、コーヒーの飲み比べを楽しめるセット内容なので、コーヒー好きの方におすすめです☆
ドリンクチケットについて
タリーズコーヒーの店舗で使用できる「ドリンクチケット」
新しいドリンクとの出会いを楽しめるドリンクチケットが、どちらの「2026 HAPPY BAG」にも入っています。
※ドリンクチケットは520円（税込）までのドリンク1枚と交換可能
※金額内であれば全サイズ交換可能です
※一会計3枚まで使用可能です
※チケット金額を超える場合は、差額を支払うことで使用できます
※金額内でもカスタマイズは別料金となります
※ドリンクチケットの有効期限はいずれも2026年6月10日（水）まで
※ドリンクチケットは一部利用できない店舗があります
限定グッズも盛りだくさんの、コーヒーの飲み比べが楽しい福袋！
タリーズコーヒーの福袋「2026 HAPPY BAG」は、2025年11月12日（水）よりWEBにて予約受付を開始し、2025年12月12日（金）より店頭発売がスタートします。
※一部取扱いをしていない店舗があります
※画像はイメージです
