·§ËÜ¸©¤ÎÈ¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡¢Éô²¼¤Ø¤Î¥Ñ¥ï¥Ï¥é¹Ô°Ù¤Ê¤É¤Ç¿¦°÷2¿Í¤ÎÄ¨²ü½èÊ¬¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉËÜÉô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢44ºÐ¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤ÏµîÇ¯7·î¤´¤í¡¢¿¦¾ì¤Ç¶ÚÎÏ¥È¥ìー¥Ë¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»ý¤Á¹þ¤ß¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¥°¥íー¥Ö¤ò»È¤Ã¤ÆÉô²¼¤Î¸ª¤òÃ¡¤¤Þ¤·¤¿¡£
¾ÃËÉËÜÉô¤¬º£Ç¯2·î¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿¦°÷¤Ø¤Î¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¥¢¥ó¥±ー¥È¤Ç¡Ö²áÅÙ¤Ê¶Ú¥È¥ì¤¬¶¯Í×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´ÉÍý¿¦¤¬¤³¤Î¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤òÃí°Õ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤ÏÆ±¤¸Éô²¼¤ÎÂÎ¤ò²¡¤·¡¢Éô²¼¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤òÊø¤·¤Æ±¦ÏÓ¤òÉé½ý¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡¢°ìÏ¢¤Î¹Ô°Ù¤Ï¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤Ë¤¢¤¿¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾ÃËÉ»ÊÎáÊä¤òÄä¿¦1¤«·î¤Î½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡ÖÀ£»ß¤á¤ÇÉªÂÇ¤Á¡×·«¤êÊÖ¤·
°ìÊý¡¢35ºÐ¤ÎÃËÀ¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤Ïº£Ç¯5·î¡¢Æ±Î½2¿Í¤ÈË¬¤ì¤¿È¬Âå»ÔÆâ¤Î°û¿©Å¹¤Ç¼ò¤Ë¿ì¤¤¡¢½÷ÀÅ¹°÷¤ËÀ£»ß¤á¤ÇÉªÂÇ¤Á¤¹¤ë¹Ô°Ù¤ò·«¤êÊÖ¤·¤¿Ëö¡¢´é¤ò¼é¤í¤¦¤È¤·¤¿Å¹°÷¤Î¼ê¤ËÉª¤¬Åö¤¿¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤Î¤¿¤á¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡¢¤³¤Î¾ÃËÉ»ÎÄ¹¤ò²ü¹ð½èÊ¬¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¬Âå¹°è¾ÃËÉËÜÉô¤Ï¡ÖÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¥Ï¥é¥¹¥á¥ó¥È¤ËÂÐ¤¹¤ëÇ§¼±¤Ë´Å¤µ¤¬¤¢¤ê¡¢¿¦°÷¤Ë¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ê¤ë»ØÆ³¤òÅ°Äì¤·¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
