Image: Florence Ion / Gizmodo US ＊画像はPixel 9a

Googlのバジェットスマホ、Pixel Aモデル。今夏Pixel 10シリーズがリリースされたので、次のPixel AはPixel 10a、来年春頃のリリースが濃厚です。

Pixel Aの売りは、価格を抑えた上で限界まで高位機種に近づけていること。とくに、Pixel 9aでは搭載されたチップがPixel 9と同じで非常にお得感が大きく、2024年バジェットスマホではトップ良端末に仕上がっていました。

が、Pixel 10aのチップはそう甘くない…。

バジェットモデルと基本モデルの差別化

来年春のリリースが期待されるPixel 10a、搭載されるチップはTensor 4という噂が出ています。Tensor 4はPixel 9シリーズで採用されたチップで、Pixel 9aにも搭載されました。つまり、Pixel 10aはチップのアップグレードなしで去年モデルから据え置きということ。言い換えれば、Pixel 10シリーズで採用されているTensor 5チップまでスペックはあがらないということになります。

ひとつ前のチップを搭載する理由として考えられるのは、ガジェットパーツのコスト高はもちろんですが、基本モデル、つまり今年でいうとPixel 10との明確な差別化。Pixel 9aはバジェット端末にしては大盤振る舞いで、正直、基本モデルであるPixel 9の立場がなかったと言ってもいいくらい。

逆に言えば、Pixel 9が最初から価格と基本スペックを一部見直しておけばば、Pixel 9aはいらなかったことになり、基本モデルとAモデルの共存が難しくなってきていました。

Pixel Aモデルの魅力はチップだけではありません。写真の仕上がりの良さ、とくに暗所撮影に定評のあるPixelカメラや、AI含め高位機種にも負けない機能性など、購入につながるメリットは多くあります。Pixel 10aもきっと魅力的な端末になるはず。

ただ、Pixel 9aが良すぎただけに、期待が大きすぎてちょっと肩透かしをくらう可能性は…高いかもしれません。

Source: Android Police