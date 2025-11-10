草なぎ剛、失神した“危険すぎる”少年時代の行動 フラスコの中を嗅いだ瞬間に「俺は死んだと思った」
俳優・歌手の草なぎ剛（51）が9日深夜放送のフジテレビ系『突然ですが占ってもいいですか？』（深0：55）に出演。少年時代の危険な体験談を明かした。
【写真】「すっかりお父さん」ほっこり“親子”トークを交わす草なぎ剛
この日草なぎは、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『終幕のロンド―もう二度と、会えないあなたに―』（毎週月曜 後10：00）で共演する俳優の中村ゆり（43）らと番組に出演。占い師の星ひとみから「『少年の星』を持っているので。一生涯中学一年生」と指摘されると、「そう！ピッタリ！中二病！」と食い気味に反応した。
さらに星から「中2にはまだなれないくらい。我慢できる星を持ってない」と追撃を受けると、草なぎは思い出したように「小学校の時に実験のにおい嗅いじゃいけないやつ。危ないやつ。俺、直でいっちゃうからね」と衝撃的なトークを展開した。
草なぎは当時の先生の指示を無視して直接かいだことで「せぶっ倒れた」と告白。「小学校2年生の時。俺は死んだと思った思い出」と笑いながら語り、共演者を驚かせた。星は、その体験が草なぎのエネルギーを爆発させたきっかけだったのかもしれないと語ると草なぎは「フラスコの中嗅いだ瞬間に失神して、先生が『大丈夫か！？』って。パンパンパンパンってやって。俺生きてる！と思って」と語った。
※「草なぎ剛」のなぎは、正しくは弓へんに前の旧字体その下に刀
