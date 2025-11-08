柏が4連勝！　首位鹿島を『1』差でピッタリ追走…オウンゴールで名古屋を下す

2025明治安田J1リーグ第36節が8日に行われ、柏レイソルと名古屋グランパスが対戦した。



柏は前節終了時点で首位鹿島アントラーズと勝ち点差「1」の2位に接近したが、今節に鹿島が勝利したため、柏は引き離されないため4連勝が必須の一戦。一方、名古屋は横浜FCの敗戦で残留は確定したものの、少しでも勝ち点を積み上げてシーズンを終えたいところだ。



前半は柏がビルドアップのミスで2度の大ピンチを迎えたものの、いずれもGK小島亨介のファインセーブに救われて事なきを得る。スコアレスで折り返すと、後半開始早々の47分に柏が先制する。馬場晴也が自陣から供給した浮き球に原田亘が抜け出し、ペナルティエリア右まで運んでクロスを供給。これが相手DF三國ケネディエブスのオウンゴールを誘った。



この1点が決勝点となり、1−0で勝利した柏は4連勝で鹿島との勝ち点差「1」をキープした。一方の名古屋は2連敗となった。次節は30日に行われ、柏は敵地でアルビレックス新潟と、名古屋は敵地でFC町田ゼルビアと対戦する。



【スコア】

柏レイソル 1−0 名古屋グランパス



【得点者】

1−0 47分 オウンゴール（柏）