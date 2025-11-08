¡Ú¹â»Ô¼«Ì±¡Û£·»þ´ÖÍ½»»°Ñ¢ª¹â»Ô¼óÁê¤ÎÇØ¸å¤ÇÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¤Âç¿Ã¤¬±Ç¤êÂ³¤±ÁûÁ³¡¡ºÇ½é¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤ë£÷¡×¡ÖâÔÁÛÃæ¡×¤â¢ª°ÛÊÑ¤Ë¿´ÇÛ¡ÖÉ÷¼Ù¡©¡×¡Öµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡¡°åÎÅÏÀÀï¤Î¸å¤í¤Ç¶ì¤·¤½¤¦¤Ë
¡¡£·Æü¤Ë¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬½é¤ÎËÜ³ÊÏÀÀï¤ËÎ×¤ó¤À½°±¡Í½»»°Ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤Î£·»þ´Ö¡¢Æ±Æü¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤ÈÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬¼ÁÌä¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡£Î£È£ËÃæ·Ñ¤Ê¤É¤Î²è³Ñ¤Ç¤Ï±Ç¤ë¤³¤È¤¬¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢½°±¡¸ø¼°¤ä¥Ë¥³¥Ë¥³¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÎÃæ·Ñ¤Ç¤Ï¡¢¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤¬ÅúÊÛ¤¹¤ëºÝ¤Ï¡¢ÇØ¸å¤Ë¼óÁê¤Î±¦Â¦ÀÊ¤ËÊÂ¤ó¤ÀÌÐÌÚÉÒ½¼³°Áê¡¢ÎÓË§ÀµÁíÌ³Áê¤é¤¬±Ç¤ê¤³¤ó¤À¡£
¡¡¸á¸å¤Î¿³µÄ¤Ç¤Ï¡¢¼óÁê¤¬Î©·ûÌ±¼çÅÞÁê¼ê¤ËÏÀÀï¤ò·«¤ê¹¤²¤ëÇØ¸å¤ÇÌÐÌÚ³°Áê¤¬¡¢ºÇ½é¤ÏÌÜ¤ò¤Ä¤Ö¤êÂ³¤±¡¢¥Ë¥³¥Ë¥³Ãæ·Ñ¤Ç¤Ï¡Ö¿²¤Æ¤ë¡©¡×¡ÖâÔÁÛÃæ¡×¡ÖÌÐÌÚµ¯¤³¤»¡×¤ÎÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤âÆþ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤É¤¦¤âÍÍ»Ò¤¬¤ª¤«¤·¤¯¡¢´é¤¬¹ÈÄ¬¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¡¢³±¤¹þ¤ó¤À¤ê¡¢É¡¤ò¤¹¤¹¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤ò³«¤±¤Æ¾å¤ò¸þ¤¤¤¿¤ê¡¢¤Ò¤¶³Ý¤±¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¤É¤³¤«¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÁÇ¿¶¤ê¤¬±Ç¤êÂ³¤±¤¿¡£
¡¡¹â»Ô¼óÁê¤¬°åÎÅ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤ÆÏÀÀï¥Ð¥È¥ë¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ëÇØ¸å¤Ç¡¢¶ì¤·¤½¤¦¤ÊÌÐÌÚ»á¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢¡ÖÌÐÌÚ¤¬¡×¡ÖÌÐÌÚ¤µ¤ó¡¢É÷¼Ù¡©¡×¡Ö¿É¤½¤¦¡×¡Öµ¢¤é¤»¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¡ÖÌÐÌÚµ¢¤Ã¤Æ¤³¤¤¡ª¡×¡ÖÌÐÌÚ¤Ë¤â¼ÁÌä¤·¤Æ¤¢¤²¤Æ¡×¤È°Æ¤¸¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£