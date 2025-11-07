この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

人気ポイ活YouTuberの鬼丸征也氏が、自身のYouTubeチャンネルで「【速報】住信SBIネット銀行の『スマートプログラム』が激変！知っておかないと損するかも」と題した動画を緊急公開。2026年5月に行われる住信SBIネット銀行の「スマートプログラム」大改定について、ユーザー視点で徹底解説した。



鬼丸氏は、同プログラムの内容が「改善なのか、改悪なのか」ネット上でも議論が分かれている現状を指摘し、「個人的には改善よりなのかなと思ったんですよ」と率直な感想を吐露しつつも、「私にとっては改悪に感じます、という意見も結構たくさんありまして、どっちかよく分からない」とし、ユーザーごとに感じ方が大きく異なると語った。



動画ではまず現行のランク制度について整理。現在は星1～星4の4つのランクが存在し、「スマート認証ネオに登録すれば誰でも星2、月5回までATM利用手数料などが無料」という使いやすさが強調された。さらに「プラチナデビットカードを持つだけで星4に到達できる」など、上位ランクへの到達が比較的ハードルの低かった現行制度のメリットを紹介した。



これが2026年5月の改定後には5ランク体制（ベーシック、シルバー、ゴールド、VIP、プラチナ）へと拡張され、ランクアップの条件が一変。「スマート認証ネオさえやればOK、というのがなくなってる」「プラチナデビットカードの所有で上位ランクもなくなり、主にこの2点で“改悪では？”と感じてしまうユーザーが多い」と、要注意ポイントを指摘した。



また、デビットカードの還元内容にも大きな変更が。既存の「預金残高によって還元率アップ」から、今後は「ランクによって還元率がアップ」に切り替えられるほか、「還元率分の一部が“限定ポイント”で付与され、有効期限が付与日から3ヶ月と短く、現金交換も不可」と新たな不利益も。「ここが地味に痛い」「通常ポイントのままでもらえていたものが一部限定ポイントに変わるのは“快悪”と感じる」と、実利面でマイナス材料が目立つと述べた。



一方、ゴールドランク（残高100万円以上）など、現実的に目指しやすくなる要素や「還元率もアップする」恩恵を受けやすい層も出てくるため、「総合的に見るとやっぱり改悪寄りかなという感じはします」と、賛否両論となりそうな見解を語った。



最後は「皆さんの意見はいかがでしょうか？ぜひコメントで教えてください」と呼びかけつつ、「住信SBIネット銀行のD-Neoバンクでのポイント還元キャンペーンなどお得な最新情報も併せて要チェック！」と締めくくった。