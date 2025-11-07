絶対試してみたくなる「焼肉のタレをもっとおいしくする裏技」簡単すぎて目からウロコ！【ママリ】

焼肉を美味しくするコツはあるの？

この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、麦ライス(シェフ)(@HG7654321)さんの投稿です。お店で食べる焼肉、家での焼肉それぞれにいいところがありますよね。こだわりの焼き方や食べ方があるという方もいるかもしれません。麦ライスさんが紹介していたのは、焼肉には欠かせないタレをもっと美味しくする方法。簡単ですぐにでも真似できるその方法はきっと試したくなるはず。

焼肉を食べたいと思った時、お店に行くか家で焼肉をするか悩ましいですね。記念日やちょっと贅沢をしたい日にはお店に行くという方もいるでしょうし、小さな子どもがいるとお店で食べるのは大変だから家でのんびり焼肉をする方が気持ちが楽という方もいるのではないでしょうか。お店でも家でもせっかくお肉を焼くのだからなるべく美味しく食べたいもの。しかし、焼肉のコツというのはなかなか聞かないものですよね。





麦ライス(シェフ)さんが投稿していたのは、そんな焼肉に欠かせないタレを美味しくするある方法でした。

©︎HG7654321

焼き肉のタレに焼いたネギを入れておくと出汁が出てタレが美味しくなるのを全人類に知らせたい。

お店によってこだわりのタレがあったり、家で食べる時には必ず買い置きしているお気に入りのタレがあるという方もいるのではないでしょうか。そのままでももちろん美味しい焼肉のタレですが、焼いたネギを入れておくとさらに美味しくなるというのは意外ですよね。



どのくらい味が変化するのかこれは実際に試してみたくなる投稿です。ネギならスーパーで簡単に買うことができますし、焼肉屋さんでも野菜の盛り合わせの中に入っていたり付け合わせとしてくることもありますよね。簡単にタレがさらに美味しくなるのであればこれは試してみる価値がありそう。焼肉を食べる時には忘れずにやりたいですね。

記事作成: こびと

（配信元: ママリ）