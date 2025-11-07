「今の若い者は…」市役所で若い女性職員に説教を始めた70代男性が、数分後に「もういいです…」と言って立ち去ったワケ
市役所の窓口で、申請とは関係のない説教を延々と繰り返す高齢男性に、若手職員の高梨さん（仮名・20代・市民課）が遭遇。
マニュアル通りでは手に負えない状況に高梨さんはある独自の心理戦略を用いたそうです。その結果、老人は意外な形で退散したといいます。
◆延々と続く説教に窓口は緊張状態
高梨さんによると、その日窓口に訪れた高齢男性は70代で、申請内容とは無関係の不満を延々と語っていたそうです。
「最初は申請書を見せながら簡単に説明してくれてたんです。でもすぐに『今の若い者は…』『昔の方がよかった』と話が脱線し始めました」
男性は、手続きの内容よりも自分の価値観や時代批判に熱中しており、他の市民の待ち時間も長くなる一方でした。
「マニュアル通りに最初は話に耳を傾けていたのですが、事態は悪化するだけだと感じました」と高梨さんは言います。
周囲の同僚も「どうやって終わらせるつもりなのか…」と困惑していたそうです。
男性は、最初こそにこやかに見えたものの、次第に声のトーンは上がり、窓口全体に緊張感が漂ったといいます。
◆共感で心の壁を崩す戦略
高梨さんは状況を打開するため、まず徹底的に共感を示す戦略に出ました。
「おっしゃる通りです」「私も若い者ながら大変だと思います」と、男性の感情をそのまま受け入れる言葉を返したそうです。
「最初は驚かれたようでしたね。『この若者は話をちゃんと聞いてくれる』と思ったのか、声のトーンが少し落ち着いたんです」と高梨さん。
周囲も「あれ、なんだか急に落ち着いた」と感じるほど、男性の攻撃性が弱まったといいます。
高梨さん自身は、共感によって男性の心理的防衛を解くことができたと振り返ります。「相手が自分を理解してくれていると感じると、次の段階に進める余地ができます」と話していました。
男性は少し得意げに話す場面もあったそうですが、高梨さんの共感によって信頼を得たことで、説教の勢いはやや抑えられたとのことです。
◆過剰情報で説教の糸口を断つ
共感で信頼を得た後、高梨さんは次の戦略、過剰情報による心理誘導に移行しました。男性が理解できないほどの情報量を、一切省略せずに早口で正確に説明するという方法です。
「その制度は、地方自治法第〇〇条の規定に基づき、平成〇〇年の通達により、さらに…」と、膨大な関連法令や過去の判例、専門用語を組み合わせて説明したそうです。
男性は最初、興味深く聞いていたものの、説明が進むにつれ、次第に「この若者は自分の知らない非常に専門的なことをやっている」と感じ始めたといいます。
「どんどん情報量が増えて、理解が追いつかない状態になったみたいです。少し混乱しているようでした」
周囲の市民も、窓口のやり取りに興味津々で耳を傾けていたそうです。
男性が言い返す機会を失ったことを確認した高梨さんは、最後にこう尋ねました。
「これらの資料、すべてコピーして持ち帰られますか？」
厚さ数センチにもなる資料の束を提示された男性は、知的敗北感を味わいながら、「いや、もういいです」とだけ言って申請書を持って立ち去ったそうです。
◆若手職員の心理戦略が功を奏す
高梨さんは、共感による心理的受容と、専門知識の圧倒的提示という二段構えで、迷惑な高齢者を穏やかに退けたことになります。
「マニュアル通りだけでは解決できない状況もあります。相手の心理を読み、適切に対応することで、穏便に解決できる場合もあるんです」
窓口の同僚も、「あのやり取りは圧巻だった」と話しており、若手職員が高齢者の説教に対して冷静かつ戦略的に対処したことは、職場内で話題になったそうです。
市民課の窓口担当者によれば、「こうしたケースでは、まず相手の不満や感情を受け止め、次に適切な情報提供を行うことが重要」と指導されているとのこと。高梨さんはそれを応用し、自らの判断で心理誘導を成功させた形です。
今回の一件は、単なる窓口対応の成功例に留まらず、若手職員が高齢者の理不尽な要求を穏便に解決するモデルケースとしても注目されているとのことです。心理的な受容と圧倒的な情報提示、この二段構えは、窓口業務に限らず、日常のあらゆる人間関係にも応用できるのかもしれません。
＜TEXT／八木正規＞
【八木正規】
愛犬と暮らすアラサー派遣社員兼業ライターです。趣味は絵を描くことと、愛犬と行く温泉旅行。将来の夢はペットホテル経営
