ルナソル2025年冬のコレクションはゆらめく光が幻想的な「Prismatic Labyrinth」がコンセプト
冬の光がゆらめき、肌にも透明なきらめきをまといたくなる季節がやってきます。11月21日発売のルナソルの冬限定コレクション「Prismatic Labyrinth」は、そんな気分に寄り添う幻想的なラインナップです。
■コンセプトは「Prismatic Labyrinth」
柔らかな色と揺らめく光。冬らしいロマンティックで幻想的な景色を楽しめるのが冬のコレクション「Prismatic Labyrinth」です。ラインナップは「アイカラーレーションN」、「モノアイカラーレーション」、「イルミネイティングリップオイル」、「カラーリングレイズ」、「ラディアントスティックN」。いつもの表情をさりげなく光で包み込んでくれるアイテムを早速チェックしてみましょう。
異なる色相のカラーと輝きが複雑に溶け合い、透明感のある奥行きを表現。限定色として登場したのは「EX12 Mystic Merge」と「EX13 Golden Bouquet」。
こちらは「EX12 Mystic Merge」です。メタリックなオレンジと透明感のあるブルーがが神秘的。光を目もとに集めてくれ、キラキラと表情を変えてくれます。
■「ルナソル モノアイカラーレーション」（税込3,520円）
ひと塗りで色と輝きを繊細に重ねたような、奥行きを演出してくれる単色アイシャドウ。限定色として「EX12 Crystal Fragment」、「EX13 Innocent Breath」、「EX14 Topaz Reflet」がラインナップしました。
「EX13 Innocent Breath」はラベンダーのベースカラーにブルーやグリーンの光が揺らめきます。揺らめく偏光パールの光と、透明感のある輝きが印象的。単色での使用はもちろん、プラスワンのアイテムとしても使いたい。
■「ルナソル イルミネイティングリップオイル」（税込3,520円）
偏光パールが揺らめく、透明感あふれるオイルです。「EX01 Unicorn Tail」、「EX02 Mauve Smoke」、「EX03 Night Viola」の3色が限定で登場。
こちらは「EX03 Night Viola」。パープルピンクにブルーの光がきらめきます。唇になめらかにフィットするオイルが乾燥を防いでくれ、これひとつでリップメイクが完成。
■「ルナソル カラーリングレイズ」（税込6,820円）
やわらかく発光するカラーが頬になじみ、肌の美しさを引き立てます。限定で登場するのは「EX11 Lilac Dream」。
血色感のあるラベンダーピンクは透け感もあり、にじみ出るような血色感が楽しめます。ハイライトカラーはしっとりとした印象で、つやめきを立体的に表現。
■「ルナソル ラディアントスティックN」（税込4,950円）
みずみずしいツヤをキープしてくれるスティックタイプのハイライト。内側からにじむようなピュアな血色感を演出する「EX01 Snow Blush」が限定色として登場します。
ピンクやゴールドの光が揺らめくハイライトで、頬やまぶた、唇などにツヤ感をオン。乾燥を防いでくれるので、これからの季節にもぴったりです。
きらめく光を味方につけ、冬をもっと楽しめそうなラインナップ。ルナソルの冬限定コレクション「Prismatic Labyrinth」は11月21日発売です。