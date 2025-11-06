『JFL昇格』をかけた地域CL、出場全12チームが「JFL入会希望」を表明！11月7日に全国3会場で開幕…入場無料

今週、7日からいよいよ始まる全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2025（地域CL）。

来季のJFL昇格をかけて、9つの地域リーグ優勝チームなど計12チームが参戦。まずは、1次ラウンドで4チームずつ3つの会場に分かれて総当たり戦を行い、各グループ1位の3チームと2位最高成績の1チームが決勝ラウンドへ進む。

その1次ラウンド開幕を前にした4日、JFLは地域CLに出場する12チームに関して、全チームからJFL入会意志を示す書類が締切日までに事務局へ提出されたことを報告した。

これにより、地域CLで優勝したチームはJFLへの自動昇格の権利を獲得。2位に入ったチームはJFL・地域入れ替え戦に出場することが確定している。

“3連戦”となる1次ラウンド初戦、11月7日（金）に行われる6試合はこちら。

■グループA（会場：テクノポート福井スタジアム）

富山新庄クラブ(北信越1位) vs 岳南Fモスペリオ(東海1位)

アルテリーヴォ和歌山(関西1位) vs ヴェロスクロノス都農(九州2位／全社優勝)

■グループB（会場：いわぎんスタジアム）

コバルトーレ女川(東北1位) vs 東京ユナイテッドFC(関東1位)

福山シティFC(中国1位) vs FC BASARA HYOGO(関西2位／全社準優勝)

■グループC（会場：高知県立春野総合運動公園球技場）

VONDS市原FC(関東4位／全社3位) vs FC徳島(四国1位)

ジェイリースFC(九州1位) vs BTOP北海道(北海道1位)

初戦から注目カードが目白押し！3会場いずれも、第1試合（上）が10:45、第2試合（下）が13:30にキックオフされる予定だ。

地域CLは入場無料となっているので、特にこの土日、各会場の近くにお住いの方は観戦を検討してみてはいかが？