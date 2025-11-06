ジョーシン店舗内に初の「DAISO」がオープン、まずはジョーシン東生駒店から
ジョーシン東生駒店（奈良県生駒市）に「DAISO」がオープンしました。ジョーシン店舗内にDAISOがオープンするのは初めて。貯めたジョーシンポイントを使ってDAISOで買い物できるなど、ジョーシン店舗内ならではのメリットも。ジョーシンに家電を見に来たついでに、DAISOで日用品や雑貨を購入でき、買い物がさらに便利で楽しくなりそうです。
ジョーシン店舗内に初の「DAISO」がオープンしたジョーシン東生駒店。壁には、Joshinロゴと並んでDAISOロゴも！
DAISOは、アイデアにあふれたさまざまな生活必需品を取り揃えていることで人気のショップ。かたや、ジョーシンは家電やおもちゃ、リフォームを扱っています。ジョーシンは両者の専門性を生かし、新たなシナジーを生み出してさらに充実した買い物体験を提供できるとしています。ジョーシンは、今後もDAISOの導入店舗を順次拡大していく予定です。
DAISOでジョーシンポイントを使って買い物ができるメリットをアピール
