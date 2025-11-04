40・50代が即こなれる「高見えスカート」→【ハニーズ】に売ってた、、！

レディライクな装いに注目が集まっている今シーズン。プラスワンで今っぽくこなれるスカートが欲しい40・50代におすすめしたいのは、【ハニーズ】の「高見えスカート」。今回は、シルエットの美しさが魅力的なコーデュロイのスカートと、最旬スタイルを楽しめるバルーンスカートをご紹介。簡単おしゃれ見えを狙えるスカートは、ワードローブの1軍になりそうな予感。

シルエットに魅了！ プラスワンでこなれる高見えナロースカート

【ハニーズ】「イージーナロースカート」\2,480（税込）

あたたかみのあるコーデュロイ素材が、秋冬ムードを盛り上げるスカート。タイトすぎないナローシルエットが洗練された印象を与え、大人っぽくこなれ感のある着こなしに。抜け感を演出する長めのバックベンツは、足さばきが楽にできるという嬉しいメリットも。アイボリーやブラックなどのベーシックカラーに加え、ニュアンスカラーがおしゃれなダークミントも揃う全5色展開。

着回し力◎ 楽ちんおしゃれを楽しめそう

シンプルなデザインで、トップスやアウターを選ばず合わせやすいのも魅力。デニムシャツを合わせれば、最旬きれいめカジュアルコーデが完成。おしゃれ見えを叶えつつも、ウエストゴムで楽ちんに穿けそうなところもミドル世代に推したいポイント。フロントにギャザーを寄せていないため、タックインスタイルもサマになるはず。

今っぽくこなれる最旬バルーンスカート

【ハニーズ】「バルーンスカート」\3,480（税込）

ふわっと膨らむ立体的なシルエットが特徴で、一点投入するだけでトレンド感のあるコーデが完成するバルーンスカート。「程よいハリ感のある素材」（公式オンランストアより）とのことで、お値段以上のルックスで、大人に似合う着こなしを楽しめそうです。ブラック、カーキ、チャコール、ベージュの4色展開。

主役級の存在感で秋冬コーデがおしゃれに垢抜ける

主役級に映えるスカートは、ベーシックなスタイリングにプラスワンでおしゃれな雰囲気に。絶妙なミドル丈でさまざまなトップスやシューズと合わせやすいのも嬉しいポイント。ブーツとの相性も良いため、秋冬コーデに大活躍しそうです。写真のようにシックなモノトーンでまとめれば、大人可愛い着こなしに。

※すべての商品情報・画像はハニーズ出典です。

writer：mana.i