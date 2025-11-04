【ディズニーストア】がららぽーと立川立飛にグランドオープン！ 限定アイテムも登場
東京都立川市内のららぽーと立川立飛内に、「ディズニーストア ららぽーと立川立飛店」が、12月3日（水）にグランドオープン。オープンを記念し、店舗限定アイテムの発売やプレゼントキャンペーンなどが実施される。
＞＞＞店舗イメージや限定アイテムをチェック！（写真12点）
新店舗は、ディズニーの魔法で命を吹き込まれた絵本をイメージし、明るい色合いの温かみのあるデザイン。エントランスでは、「魔法使いの弟子」に扮したミッキーマウスのスタチューがゲストの皆様をお出迎え。店内は、伝説のアニメーターたち ”ナイン・オールド・メン” が描いたディズニーキャラクターのアートで彩られる。
さらに、プーさんのぬいぐるみフォトスポットや『シンデレラ』をテーマにしたフィッティングルームも登場。たくさんのディズニーキャラクターに囲まれながら、お買い物をお楽しみいただける。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1300点並び、ディズニーストアオリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画商品など、幅広く取り揃えている。
なお、グランドオープン当日は、ディズニーストアクラブアプリを使用したディズニーストア来店予約が必要となる。詳細は、後日ディズニーストア ニュースページよりご確認を。
そして、グランドオープンを記念して、ららぽーと立川立飛店限定アイテムが発売される。
公園でのんびりしているミッキーマウスとミニーマウスをイメージしたカジュアルなコーディネートのぬいぐるみキーチェーンが登場。そのほか、 ”TACHIKAWA” の文字が映えるトートバッグ、巾着入りクッキーなど、ここでしか手に入らないスペシャルなアイテムをご用意。「うるぽちゃちゃん」からは、グランドオープンにふさわしいドレッシーな装いのミッキーとミニー、立川の名産品 ”うど” のコスチュームを身につけたドナルドダックがラインナップ。
また、グランドオープン記念のプレゼントキャンペーンも実施。
5000円（税込）以上のお買い上げで、ららぽーと立川立飛店限定デザインのオリジナルトートバッグがプレゼントされる。さらに店内では、ご希望の方にららぽーと立川立飛店限定のショップカードをプレゼント。詳しくはディズニーストアキャストに聞いてみよう。
最後に、ディズニーストアクラブのポイント5倍キャンペーンも実施される。この機会にぜひ、ディズニーストアクラブへご登録して、お買い物を楽しんでみては。
（C） Disney （C） Disney. Based on the ”Winnie the Pooh” works by A.A. Milne and E.H. Shepard.
