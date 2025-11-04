Snow Manの阿部亮平が11月3日、フジテレビ系『ぽかぽか』に出演。番組公式キャラクター「まんぷく昼太郎」との2ショットを自身のInstagramのストーリーズで公開し、話題を呼んでいる。

【画像】落ち着いたジャケット姿で笑顔を見せる阿部亮平／自撮りしている貴重な姿

■阿部亮平、“まんぷく昼太郎”と笑顔の2ショット

阿部は「横になっちゃった」とコメントを添え、満面の笑顔で「まんぷく昼太郎」と並ぶ自撮りショットを投稿。背景にはカラフルな番組セットが広がり、明るい空気感の中で見せた阿部の楽しげな表情が印象的だ。

阿部亮平のストーリーズをチェック！

https://www.instagram.com/sn_ryohei.abe_official/

■落ち着いたジャケット姿で“ぽかぽかポーズ”披露

また、番組公式Xでは、阿部が「ぽいぽいトーク」に登場したことが紹介され、ふくらPとともに「まんぷく昼太郎」を囲んだオフショットが公開された。

阿部はブラウンのジャケットをさらりと着こなし、落ち着いたトーンの中に柔らかな笑顔を浮かべながら、番組でおなじみの“ぽかぽかポーズ”を披露している。

ファンからは「かわいすぎる」「自撮り上手じゃない感じが愛おしい」「どの写真も美人さん」「嬉しそうに自撮りしてるのかわいい」「自撮りの破壊力がすごい」といった声が寄せられている。

■端っこで自撮りしている貴重な姿も！

Snow Man

関連記事をチェックする

https://www.thefirsttimes.jp/keywords/231/