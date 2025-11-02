RADWIMPSが、11月19日にリリースするメジャーデビュー20周年を記念したトリビュートアルバム『Dear Jubilee -RADWIMPS TRIBUTE-』のジャケットビジュアルを公開した。

また、参加アーティストおよび楽曲が明日11月3日より1日1アーティストずつ連日発表される。詳細はRADWIMPSオフィシャルSNSと特設サイトで随時更新される予定だ。

なおRADWIMPSは、ニューアルバム『あにゅー』を携えて9都市17公演を巡るアリーナツアー『RADWIMPS 20th ANNIVERSARY LIVE TOUR』を開催中。メジャーデビュー日を含む11月22日から24日の3日間で開催される横浜アリーナ公演は、ゲストアクトとして1日目にBUMP OF CHICKEN、2日目にVaundy、3日目にYOASOBIを迎えての対バンライブとなっている。

（文＝リアルサウンド編集部）