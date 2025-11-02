「大阪・関西万博オフィシャルストア 大丸梅田店」が盛況 移設オープン初日は開店前に1000人が列
大丸梅田店（大阪市北区）5階に11月1日、「2025 大阪・関西万博 オフィシャルストア 大丸梅田店」が移設拡大オープンした。
店内では、大阪・関西万博会場内で販売されていた人気商品などを販売するほか、会場内オフィシャルストア内を華やかに彩った装飾品を展示する。5階～9階でも、会場限定で販売されて完売した公式ライセンス商品を展示する。
同店によると初日は開店前に約1000人の行列ができていたといい、整理券を配布して対応した。特に「EXPO2025 ミャクミャクもっちりぬいぐるみ 立」を多くの人が購入していた。
