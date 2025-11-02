森保監督、天皇杯組は「基本的に招集しない方向」。11月代表戦で長友佑都らが選外か【日本代表】
2025年11月１日、ルヴァンカップ決勝（サンフレッチェ広島が柏レイソルに３−１と勝利）を視察した日本代表・森保一監督は、囲み取材で11月の代表メンバーについて言及。天皇杯準決勝に進出の４クラブから「基本的に招集しない方向で考えています」と明かした。
日本代表が11月14日にガーナ代表、18日にボリビア代表と戦うなか、天皇杯準決勝は同月16日に開催される。代表戦とカップ戦がかぶる関係で、勝ち上がったFC町田ゼルビア、FC東京、ヴィッセル神戸、サンフレッチェ広島の選手は今回選外になる可能性を示したわけだ。
森保監督の発言どおりなら、10月の代表活動に選ばれた長友佑都（FC東京）、相馬勇紀と望月ヘンリー海輝（ともに町田）、大迫敬介（広島）はクラブに専念することになりそうだ。
構成●サッカーダイジェストWEB編集部
