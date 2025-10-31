クマの生態を研究している北大大学院の坪田敏男教授が31日、ABEMA「Abema Prime（アベプラ）」（月〜金曜後9・00）にリモートで生出演し、全国各地でクマの被害が相次いでいることについて自身の見解を語った。

今年度、クマに襲われてケガをした人は全国で100人を超え、各地で連日、被害報告が上がっている。死者の数は12人に上り、過去最多だった23年の6人から一気に倍増。地域によっては街中にも下りてきており、秋田県の鈴木健太知事は防衛省に自衛隊の派遣を要請した。以前はクマの駆除に「かわいそう」などと抗議が殺到した自治体も、さすがに今年はそうした声は少ないという。

今年になって被害が急増している理由について、坪田氏は「間違いなくエサの問題ですね」と解説した。「特にこの10、11月はちょうど冬眠前で、これから食いだめをして体脂肪をたくさん蓄えないといけない時期」というが、冬眠期間中の大事な食料であるどんぐりが今年は“不作”。坪田氏は「今年は東北地方、北海道でどんぐりのなりが非常に悪い。特に深刻な状況にあるのが、東北地方だと思いますね」と分析した。

また坪田氏は、クマにとって環境の良かった昨年についても解説した。「昨年は凄くクマにとっては平和な年だった。どんぐりのなりが凄く良くて、安心して冬眠するくらい栄養状態が良かった」。そのために繁殖が進んだとも考えられるそうで、「栄養状態がいいとなると、彼らは冬眠中に出産して保育するので、繁殖がうまくいったというところ。今年、少し親子グマが増えているのはそのせいでもあります」と指摘した。

ここ10、20年でヒグマもツキノワグマも個体数が増えているといい、「彼らの分布域が拡大しているのは間違いない。そういうデータも出ている」とも述べた。

ニホンオオカミが絶滅し、森林生態系に限ればクマに対する天敵がいない状態。今後の対策について、坪田氏は「クマと共存していく上で、狩猟というのが必要だと思う。狩猟文化を根付かせて、山の中で鉄砲を使って追いかけ回して撃つ。それをすることによって、クマに人間の怖さを教える機会を与えることになるので、そういうことも必要だとは思う」と述べた。