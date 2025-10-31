来週の主なマーケットイベント 来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１１月３日



０９：３０ 豪・住宅建設許可件数

１０：４５ 中・レーティングドッグ製造業購買担当者景気指数

１７：５０ 仏・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）

※文化の日の祝日で日本市場は休場



◇１１月４日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数

００：００ 米・建設支出

１２：３０ 豪・豪中央銀行が政策金利を発表

２２：３０ 米・貿易収支

※日・閣議



◇１１月５日



００：００ 米・ＪＯＬＴＳ（雇用動態調査）求人件数

００：００ 米・製造業新規受注

０８：５０ 日・マネタリーベース

０８：５０ 日・日銀金融政策決定会合の議事要旨公表

１０：３０ 日・１０年物利付国債の入札

１０：４５ 中・レーティングドッグサービス部門購買担当者景気指数

１６：００ 独・製造業新規受注

１６：４５ 仏・鉱工業生産

１７：５０ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１７：５５ 独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

１９：００ ユーロ・卸売物価指数

２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

２２：１５ 米・ＡＤＰ雇用統計

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（改定値）

※インド市場が休場



◇１１月６日



００：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）サービス業景況指数

０８：３０ 日・毎月勤労統計調査

０９：３０ 豪・貿易収支

１０：２０ 日・６カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・鉱工業生産

１８：３０ 英・建設業購買担当者景気指数

１９：００ ユーロ・小売売上高

２１：００ 英・ＢＯＥ（英中央銀行）金利発表

２１：００ 英・ＭＰＣ（中銀金融政策委員会）議事要旨

２１：３０ 米・チャレンジャー人員削減数

２２：３０ 米・非農業部門労働生産性（速報値）

２２：３０ 米・単位労働コスト（速報値）

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数



◇１１月７日



００：００ 米・卸売売上高

０８：３０ 日・全世帯家計調査

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：００ 独・貿易収支

１６：４５ 仏・貿易収支

１６：４５ 仏・経常収支

２２：３０ 米・雇用統計

２２：３０ 米・非農業部門雇用者数変化

２２：３０ 米・平均時給

※日・閣議

※中・貿易収支



◇１１月８日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（速報値）

０５：００ 米・消費者信用残高







◎決算発表・新規上場など



○１１月４日



決算発表：日本電技<1723>，寿スピリッツ<2222>，日ハム<2282>，伊藤米久ＨＤ<2296>，ソフトクリエ<3371>，住友化<4005>，住友ベ<4203>，インテージＨ<4326>，持田薬<4534>，キッセイ薬<4547>，ラインヤフー<4689>，東計電算<4746>，インソース<6200>，日精工<6471>，大崎電<6644>，ヒロセ電<6806>，横河電<6841>，日野自<7205>，東京精<7729>，ヤマハ<7951>，任天堂<7974>，丸紅<8002>，三菱商<8058>，上新電<8173>，アクシアル<8255>，ＰＡＬＴＡＣ<8283>，大和<8601>，ＪＲ西日本<9021>，商船三井<9104>，ＮＴＴ<9432>ほか

※東証グロース上場：ＮＥ<441A>

※海外企業決算発表：アドバンスト・マイクロ・デバイス（ＡＭＤ），アムジェンほか



○１１月５日



決算発表：大林組<1802>，カルビー<2229>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，帝人<3401>，旭化成<3407>，アイカ工<4206>，エーザイ<4523>，コニカミノルタ<4902>，ＡＧＣ<5201>，ＭＡＲＵＷＡ<5344>，日本製鉄<5401>，エプソン<6724>，アズビル<6845>，シスメックス<6869>，全国保証<7164>，トヨタ<7203>，三菱自<7211>，ヤマハ発<7272>，メディパル<7459>，伊藤忠<8001>，三井物<8031>，ビプロジー<8056>，サンリオ<8136>，東武<9001>，川崎汽<9107>，ＪＲ九州<9142>，スカパーＪ<9412>，ＳＢ<9434>，ヤマダＨＤ<9831>ほか

※東証グロース上場：クラシコ<442A>



○１１月６日



決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，日東紡<3110>，ダイセル<4202>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，太陽ＨＤ<4626>，富士フイルム<4901>，ＪＦＥ<5411>，リンナイ<5947>，リクルート<6098>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ミネベアミツミ<6479>，ＧＳユアサ<6674>，ローム<6963>，太陽誘電<6976>，ＩＨＩ<7013>，日産自<7201>，スズキ<7269>，ニコン<7731>，長瀬産<8012>，ゴルドウイン<8111>，みずほリース<8425>，郵船<9101>，日テレＨＤ<9404>，カドカワ<9468>，スクエニＨＤ<9684>ほか



○１１月７日



決算発表：コムシスＨＤ<1721>，清水建<1803>，エクシオＧ<1951>，マクドナルド<2702>，キッコマン<2801>，東急不ＨＤ<3289>，Ｆ＆ＬＣ<3563>，ＩＩＪ<3774>，王子ＨＤ<3861>，フジクラ<5803>，いよぎんＨＤ<5830>，しずおかＦＧ<5831>，洋缶ＨＤ<5901>，クボタ<6326>，栗田工<6370>，セガサミー<6460>，ホシザキ<6465>，オムロン<6645>，ホトニクス<6965>，三菱重<7011>，マツダ<7261>，ホンダ<7267>，島津<7701>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，ユニチャーム<8113>，千葉銀<8331>，八十二<8359>，東京センチュ<8439>，三井不<8801>，ＳＧＨＤ<9143>ほか



出所：MINKABU PRESS