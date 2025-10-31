【エヴァンゲリオン】初号機×DAREWORKS／極上の万年筆＆ボールペン
DAREWORKS最上級のペンとEVANGELION初号機との融合した、30周年特別コラボによる万年筆とボールペンセットが登場。極上の書き心地と、ファン垂涎のビジュアルを楽しめる逸品をご紹介。
☆スタイリッシュな極上万年筆＆ボールペンセットをチェック！（写真11点）＞＞＞
アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の30周年を記念して、DAREWORKSが手がける万年筆とボールペンのセットがリリースされる。
日本限定1000本、 先着100名様プレゼント付きで、10月31日より予約販売スタートする。
本アイテムはDAREWORKS最上級のペンとEVANGELION初号機との融合を果たしたデザインが光る逸品。着せ替えジャケット・万年筆ユニット・ボールペンユニットが揃うフルセットでの展開となっている。
万年筆のペン先は24Kメッキを施したオリジナルのニブを使用。24K⾦メッキニブ（ペン先）にはネルフマークをレーザー刻印されている。
さらに作品世界を細部に落とし込んだ、エントリープラグモチーフデザインのコンバーターが付属。
外装（ジャケット）の着せ替えだけではなく、万年筆からボールペンへと簡単に入れ替えが可能となっている。
また、1000番までのシリアル番号が刻まれたステンレス製のオーナーカードにより証明される、安⼼の特別3年保証付き。
ボディにはエヴァンゲリオンシリーズ30周年エンブレムとシリアル番号がプリントされる。
本アイテムをご注文の先着100名様にはペンをスタイリッシュにレイアウトできる、専用台座をプレゼント。
『エヴァンゲリオン』の世界観と極上のペンの両方を味わうことができるスペシャルアイテムをぜひお見逃しなく。
（C）khara
☆スタイリッシュな極上万年筆＆ボールペンセットをチェック！（写真11点）＞＞＞
アニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の30周年を記念して、DAREWORKSが手がける万年筆とボールペンのセットがリリースされる。
日本限定1000本、 先着100名様プレゼント付きで、10月31日より予約販売スタートする。
万年筆のペン先は24Kメッキを施したオリジナルのニブを使用。24K⾦メッキニブ（ペン先）にはネルフマークをレーザー刻印されている。
さらに作品世界を細部に落とし込んだ、エントリープラグモチーフデザインのコンバーターが付属。
外装（ジャケット）の着せ替えだけではなく、万年筆からボールペンへと簡単に入れ替えが可能となっている。
また、1000番までのシリアル番号が刻まれたステンレス製のオーナーカードにより証明される、安⼼の特別3年保証付き。
ボディにはエヴァンゲリオンシリーズ30周年エンブレムとシリアル番号がプリントされる。
本アイテムをご注文の先着100名様にはペンをスタイリッシュにレイアウトできる、専用台座をプレゼント。
『エヴァンゲリオン』の世界観と極上のペンの両方を味わうことができるスペシャルアイテムをぜひお見逃しなく。
（C）khara