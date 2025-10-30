ケアサプライは反落、上期営業利益は３５％増で着地も材料出尽くし感強まる ケアサプライは反落、上期営業利益は３５％増で着地も材料出尽くし感強まる

日本ケアサプライ<2393.T>が４日ぶりに反落している。２９日の取引終了後に発表した９月中間期連結決算が、売上高１７０億８８００万円（前年同期比９．０％増）、営業利益１５億５０００万円（同３４．６％増）、純利益１０億４６００万円（同３４．８％増）と大幅増益となったことを好感した買いで朝高スタートも、その後は材料出尽くし感による利益確定売りに押されている。



レンタル資産の積極的な投入や効率的な運用、介護施設への商品ラインアップの強化などにより、福祉用具サービスが好調に推移した。レンタル資産の購入による減価償却費や人件費の増加などがあったものの、増収効果などで吸収し大幅増益となった。



なお、２６年３月期通期業績予想は、売上高３４５億円（前期比７．８％増）、営業利益２６億５０００万円（同７．８％増）、純利益１９億円（同６．０％増）の従来見通しを据え置いている。



出所：MINKABU PRESS