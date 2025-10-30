無印良品「ルームフレグランススプレー」一部商品を自主回収【対象一覧】 製造工程に不備
無印良品を展開する良品計画は30日、2024年9月以降に発売していた「ルームフレグランススプレー」の一部商品について、製造工程の不備により雑菌類が検出されたため、対象商品を自主回収すると発表した。
【画像】「ルームフレグランススプレー」回収対象ロットナンバー一覧
同社は「今回検出された菌は、いずれも日常の生活環境下に存在するものであり、ルームフレグランススプレーの通常のご使用において、健康被害が生じる可能性は極めて低く、現時点で健康被害のお申し出はございませんが、お客さまの安全を最優先に考え、回収することといたしました。さらに万全を期すため、当該商品と同一工場で製造されたルームフレグランススプレー全てを回収対象とさせていただきます」と説明。
続けて「なお、回収対象商品以外のルームフレグランススプレーや他のフレグランス商品については、あらためて安全の確認を実施したため、引き続きご使用いただけます。お手元に対象商品をお持ちのお客さまは、ご使用を中止いただき、大変お手数ではございますが、下記のURLからウェブフォームで回収をお申し込みいただくか、フリーダイヤルまでご連絡いただけますと、ご自宅まで回収に伺います。また、最寄りの無印良品店舗でも受け付けており、いずれの方法でも、商品代金を返金させていただきます」と呼びかけた。
その上で「お客さまには、ご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。再発防止に向け、全社を挙げて取り組んでまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます」としている。
＜回収対象商品＞
ルームフレグランススプレー ウッディ
ルームフレグランススプレー グリーン
ルームフレグランススプレー 金木犀
ルームフレグランススプレー シトラス
ルームフレグランススプレー グレープフルーツブレンド
ルームフレグランススプレー グリーンブレンド
ルームフレグランススプレー ミモザブレンド
ルームフレグランススプレー さくらブレンド
ルームフレグランススプレー ゆず
ルームフレグランススプレー 白檀
ルームフレグランススプレー クロモジ
【画像】「ルームフレグランススプレー」回収対象ロットナンバー一覧
同社は「今回検出された菌は、いずれも日常の生活環境下に存在するものであり、ルームフレグランススプレーの通常のご使用において、健康被害が生じる可能性は極めて低く、現時点で健康被害のお申し出はございませんが、お客さまの安全を最優先に考え、回収することといたしました。さらに万全を期すため、当該商品と同一工場で製造されたルームフレグランススプレー全てを回収対象とさせていただきます」と説明。
その上で「お客さまには、ご心配とご迷惑をおかけし、大変申し訳ございません。再発防止に向け、全社を挙げて取り組んでまいります。何卒ご理解とご協力を賜りますよう、お願い申し上げます」としている。
＜回収対象商品＞
ルームフレグランススプレー ウッディ
ルームフレグランススプレー グリーン
ルームフレグランススプレー 金木犀
ルームフレグランススプレー シトラス
ルームフレグランススプレー グレープフルーツブレンド
ルームフレグランススプレー グリーンブレンド
ルームフレグランススプレー ミモザブレンド
ルームフレグランススプレー さくらブレンド
ルームフレグランススプレー ゆず
ルームフレグランススプレー 白檀
ルームフレグランススプレー クロモジ