「ナチュラルローソン」は4月下旬から、関東4都県の約90店舗で「無印良品」の商品を販売する。2022年5月以降、「ローソン」で無印の商品を販売しているが新たな取り組みとして始めた。衣服・雑貨、スキンケア化粧品などを展開。無印のブランド力を活用する狙いだ。圧縮陳列を封印したドン・キホーテ新業態「ロビン・フッド」の命運は？ 過去最高益の昨年度を上回る好調が続くが無印良品を運営する良品計画の業績は好調だ。26年8