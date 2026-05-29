暑くなり始めた今の季節、スパイスの効いたアジアン料理を食べたくなる人もいるのではないでしょうか♪今回は南アジアの国民料理である「ビリヤニ」レシピを特集します。どれも炊飯器やフライパンで手軽に作れるので、ぜひ挑戦してみてください。「ビリヤニ」とはどんな料理？「ビリヤニ」は、インドをはじめとする南アジアで広く愛されている炊き込みご飯です。細長い形状で香りが強いバスマティライスに、鶏肉やマトン、スパイス