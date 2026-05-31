夏服は快適さを重視したいけれど、ラフすぎる印象にはしたくない――。そんな40・50代に注目してほしいのが【無印良品】の「MUJI Labo（ムジラボ）」です。装飾を抑えたシンプルなデザインでありながら、シルエットや素材感にこだわりを感じられ、大人のデイリーコーデをさりげなくオシャレに見せてくれそう。今回は、豊富なラインナップのなかから「おすすめアイテム」をピックアップして紹介します。 和