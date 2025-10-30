【福岡の仁義なき戦い】今田美桜が紅白司会で橋本環奈が大ピンチ…囁かれる「驚きの秘策」

男性ファンが離れていって……

昨年まで3年連続でおおみそかの『NHK紅白歌合戦』の司会を務めた俳優の橋本環奈（26歳）だが、今年は4年連続の司会には選ばれなかったことが話題だ。

昨年下半期放送の同局の朝の連続テレビ小説『おむすび』のヒロインを務めた橋本だが、今年初司会を務めることになったのは橋本と同じ福岡出身で今年上半期の朝ドラ『あんぱん』のヒロインを務めた今田美桜（28歳）だった。

「朝ドラのヒロインの座を今田にバトンタッチした橋本ですが、すっかり今田と明暗を分けています。好感度急上昇の今田に対して、橋本は急降下。その理由は明白で、『おむすび』の放送中の昨年末、『週刊文春』（文芸春秋）にて、苛烈なパワハラにより、これまでマネジャーが8人も辞めていたことを報じられたのです。所属事務所は橋本ありきの事務所なので、周囲は橋本の振る舞いをたしなめることができなかったのが原因でしょうが、事務所は強硬に記事の内容を否定することもなく、悪いイメージが浸透してしまったと思われます」（テレビ局関係者）

橋本は朝ドラが3月に終了すると、4月からはテレビ朝日系ドラマ初主演となった医療系のドラマ『天久鷹央の推理カルテ』に主演。全9話の平均世帯視聴率は5.7%（ビデオリサーチ調べ、関東地区、以下同）で放送後はあまり話題にならず。7月に発表された『2025上半期CM起用社数ランキング』（ニホンモニター調べ）で起用社は11社だったが、昨年の14社より3社減ってしまった。

また、9月には'22年公開の前作が同年のホラー映画ナンバーワンのヒットを記録した作品の続編『カラダ探し THE LAST NIGHT』が公開。しかし、興収は10月末の時点で6億円程度と伸び悩むことになってしまった。プライベートでは、俳優の中川大志（27歳）との結婚秒読み報道もあったが、その影響で明らかな男性ファン離れを招いてしまったようだ。

再浮上するための「最善策」

「ホワイトデーの3月14日、毎年恒例の『第18回 男性が選ぶ恋人にしたい有名人ランキング』（ORICON NEWS調べ）が発表された。橋本は'22年以降、4位、3位、4位とトップ5以内をキープしていたが、今年はなんとトップ10圏外へと転落してしまった。結婚したら男性ファンはほぼほぼいなくなってしまうのではないか」（芸能記者）

わずか1年で急激な失速ぶりだが、ここから再浮上する策がないわけではないという。

「とりあえず、今のところ事務所は主演のオファーを中心に受けているようだが、一度、脇役に回ってみるのもありなのではないか。これまでの出演作でも、いずれも脇役に回った映画『銀魂』シリーズ、『キングダム』シリーズは人気コミックが原作だがすっかり役がハマっていた」（同前）

デビュー以来、清純派として売り出していた橋本だが、伝説のヤンキー漫画を実写化しヒロイン役を演じた『今日から俺は!!』のスケバン・速川京子役も見事にハマっていた。

「もう『裏の顔』がバレてしまっているのならば、開き直ってヤンキー役や悪役もありだろう。それに、酒好きを公言しているだけあって酒を飲みながらトークする番組で本音をぶちまければ好感度がアップするかもしれない。事務所がそういうオファーを受けるという英断をすればの話だが」（先のテレビ局関係者）

今後の橋本の仕事選びが注目される。

【こちらも読む】『ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！』

【こちらも読む】ライバル女優は「不祥事」ばかり…高畑充希が「独り勝ち」状態になっていた！