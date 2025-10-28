親だけが見られる絶景→自転車練習中の「最高の表情」に1000いいね【ママリ】
この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのは、いえもり(@iewori)さんの投稿したお写真です。初めて自転車に1人で乗れた時のことを覚えていますか？いえもりさんはある日、自転車練習をしていたお子さんの補助ハンドルから手を離し「うしろ見てごらん」と声をかけたそう。1人で走れていたことに気付いたお子さんの表情に、思わずこちらもにっこり。
目元は見えませんが、口元がにっこにこで喜びが伝わってくるようです。自転車に乗れるようになるまでにそれぞれの家庭でのステップがあるかと思いますが、手を離すよーと声をかけると緊張してしまう場合も。こっそりやって成功だったかもしれませんね！
あれ、いつの間に！1人で自転車に乗れたとにっこり
©iewori
子供に「うしろ見てごらん」と声をかけて、遠くにいる親を見て、自分がずっと一人で走れてたことに気付いた時の子供の嬉しそうな顔ったらないね
この投稿には「自分でできたって喜びは幾つになっても覚えてます」「これお父さんがやってくれて本当にうれしかった！遠くでニコニコしてるお父さんの顔いまでも覚えてる」と、当時のことを懐かしむコメントが寄せられていました。
お子さんにとっても、いえもりさんにとっても思い出に残る日になりましたね。お子さんのうれしそうな表情が素晴らしいお写真でした。
記事作成: minaduki23
（配信元: ママリ）