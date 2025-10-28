40ºÐ¥í¥Ê¥¦¥É¤ËÄÌ»»950¥´¡¼¥ëÌÜ¤ò·è¤á¤é¤ì¤¿Áê¼êGK¡¢¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸ò´¹¤òÍê¤ó¤À¥ï¥± ¡ÖÂ©»Ò¤ÏËÍ¤è¤ê¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¹¥¤¡Ê¾Ð¡Ë¡×
¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ê¥¹¥ë¤Ç¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½FW¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¡£
40ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Ï¡¢º£¥·¡¼¥º¥ó¤âÆÀÅÀ¤òÎÌ»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
25Æü¤Î¥¢¥ë¡¦¥Ï¥º¥àÀï¤Ç¤Ï¸åÈ¾43Ê¬¤Ë¥Á¡¼¥à2ÅÀÌÜ¤È¤Ê¤ë¥´¡¼¥ë¤òÃ¡¤½Ð¤·¡¢2-0¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¡£¥í¥Ê¥¦¥É¤Ï¤³¤ì¤Ç¥¥ã¥ê¥¢ÄÌ»»950¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
»î¹ç¸å¤Ë¤Ï¡Ö¥Á¡¼¥à¤Î¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤Ç¤¤Æ¡¢950¥´¡¼¥ë¤òÃ£À®¤Ç¤¤Æ´ò¤·¤¤¡ª ¾ï¤Ë¤µ¤é¤Ë´èÄ¥¤ë¡ª¡×¤È¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ØA Bola¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥í¥Ê¥¦¥É¤Ë950¥´¡¼¥ëÌÜ¤òÃ¥¤ï¤ì¤¿Áê¼êGK¤Ï¡¢Èà¤È¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤ò¸ò´¹¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤«¡£
¥¢¥ë¡¦¥Ï¥º¥à¤ÎGK¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥é¤¬¤³¤¦ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»î¹ç¤Î¤â¤Î¡Ê¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÊÌ¤Î¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£¸ò´¹¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤Ù¤Æ´°àú¤À¤Ã¤¿¤è¡£
Â©»Ò¤Î¤¿¤á¤ËÍê¤ó¤À¡£Â©»Ò¤ÏËÍ¤è¤ê¤â¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¤Û¤¦¤¬¹¥¤¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥¸¥ç¡¼¥¯¤À¤±¤É¤Í¡Ê¾Ð¡Ë
¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÍ¤é¤Ï¤ß¤ó¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥¢¡¼¥Î¡¦¥í¥Ê¥¦¥É¤Î¥Õ¥¡¥ó¤µ¡£Èà¤Ï¥¢¥¤¥É¥ë¤À¡£¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡£»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤µ¡£¤À¤«¤é¡¢ËÍ¤é¤Ë¤È¤Ã¤Æ¸÷±É¤Ê¤³¤È¤Ê¤ó¤À¡×
¥í¥Ê¥¦¥É¤¬¹¥¤¤ÊÂ©»Ò¤Î¤¿¤á¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¸ò´¹¤òÍê¤ó¤À¤½¤¦¡£
30ºÐ¤Î¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥é¤Ï¡¢¥ê¥¹¥Ü¥óÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Ï¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤ÎÌ¾Ìç¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«¤Ç´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸µ°ïºà¡£
¥Ý¥ë¥È¥¬¥ëÂåÉ½¤Ø¤Î¾·½¸Îò¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤¯¡¢2023Ç¯¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤Î¤¢¤ë¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥ÇÂåÉ½¤Ë°ÈÂØ¤¨¡£
¥í¥Ê¥¦¥É¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡ª¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Î·ì¤ò°ú¤¯¥µ¥Ã¥«¡¼³¦¤ÎÄ¶¥¹¥¿¡¼5Ì¾
¥«¡¼¥Ü¥Ù¥ë¥Ç¤Ï2026Ç¯WÇÕÍ½Áª¤òÆÍÇË¤·¤Æ¡¢»Ë¾å½é¤È¤Ê¤ëËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤ò·è¤á¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤¿¤À¡¢ºÇ¶á¤Ï39ºÐ¤ÎÂç¥Ù¥Æ¥é¥óGK¥ô¥©¥¸¡¼¥Ë¥ã¤¬ÀµGK¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥ô¥¡¥ì¥é¤Ï¹µ¤¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£