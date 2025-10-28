ÂçÃ«æÆÊ¿¡¢6»þ´Ö39Ê¬¤Î»àÆ®¤ËËÜ²»¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¿²¤¿¤¤¡×¡¡PO»Ë¾å½é¤Î1»î¹ç9½ÐÎÝ¤â¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡×
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï27Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö28Æü¡Ë¡¢ËÜµòÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡ËÂè3Àï¤Ë6-5¤Ç¥µ¥è¥Ê¥é¾¡¤Á¤·¡¢ÄÌ»»2¾¡1ÇÔ¤È¤·¤¿¡£¥Õ¥ì¥Ç¥£¡¦¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥óÆâÌî¼ê¤¬¥µ¥è¥Ê¥éËÜÎÝÂÇ¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤â´¶¾ð¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤Ï¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¿²¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤¬·è¤á¤¿¡£±äÄ¹18²óÁö¼Ô¤Ê¤·¤Î¾ìÌÌ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥ºº¸ÏÓ¥ê¥È¥ë¤«¤é¥µ¥è¥Ê¥é¤Î°ìÈ¯¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë±¿¤ó¤À¡£¥Ù¥ó¥Á¤ÎÂçÃ«¤ÏËüºÐ¤Ç´¶¾ðÇúÈ¯¡£¥Ö¥ë¥Ú¥ó¤Ç¸ª¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿»³ËÜÍ³¿¤âÊá¼ê¤¿¤Á¤ÈÊú¤¹ç¤Ã¤Æ´î¤Ó¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂçÃ«¤Ï¤³¤Î»î¹ç¡¢½é²ó¤Ë±¦ÍãÀþÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ä¤È¡¢Âè2ÂÇÀÊ¤ÇÂçÅê¼ê¥·¥ã¡¼¥¶¡¼¤«¤é±¦Íã¥Ý¡¼¥ëºÝ¤Ø¤Î¥½¥í¥Û¡¼¥à¥é¥ó¡£¤µ¤é¤Ë3ÂÇÀÊÌÜ¤âº¸Ãæ´Ö¤Ø¤ÎÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¡£¤½¤·¤Æ7²ó¤Ë¤Ï¤³¤ÎÆü2ËÜÌÜ¤ÎÆ±ÅÀ¥½¥í¤òÊü¤Á2ËÜÎÝÂÇ´Þ¤àÄ¹ÂÇ4ËÜ¤ÎÂçË½¤ì¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢9²ó¤ÎÂè5ÂÇÀÊ¤Ï¿½¹ð·É±ó¤Ç¾¡Éé¤òÈò¤±¤é¤ì¡¢11²ó¡¢13²ó¡¢15²ó¤â·É±ó¡£4ÂÇÀÊÏ¢Â³¤Ç¤Î¿½¹ð·É±ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£17²ó¤Ï¾¡Éé¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤â»Íµå¡£4ÂÇ¿ô4°ÂÂÇ3ÂÇÅÀ5»Íµå¡£1»î¹ç9½ÐÎÝ¤Ç¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¡ÊPS¡Ë»Ë¾åºÇÂ¿µÏ¿¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡6»þ´Ö39Ê¬¤ËµÚ¤ó¤À·ãÆ®¤Î¸å¡¢FOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ï¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ¤Ç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¼Â»Ü¡£¤³¤Î»î¹ç¤¬¼«¿È¤ÎÃæ¤Ç²¿ÈÖÌÜ¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤¹¤ë»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤«¿Ò¤Í¤é¤ì¤ë¤È¡Ö¾¡¤Ã¤¿¤Î¤¬Á´¤Æ¡£º£Æü¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤Ï¤¢¤È¤«¤é¿¶¤êÊÖ¤ì¤Ð¤¤¤¤¡£º£Æü¤ÏÀÚ¤êÂØ¤¨¤ÆÌÀÆüÅÐÈÄ¤Ë¸þ¤±¤¿¤¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¤µ¤é¤ËÌÀÆüÀèÈ¯¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤È¡ÖÁá¤¯µ¢¤Ã¤Æ¿²¤Æ¡¢ÌÀÆü¤ËÈ÷¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈËÜ²»¤òÏ³¤é¤·¤¿¡£
