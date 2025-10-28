TWICEが唯一無二のグループである理由。ドキュメンタリー映画よりメンバーの挑戦の一部公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』（公開中）より、メンバー9人それぞれの“物語”を切り取ったあらたなシーンカットが到着した。

■現状に満足することなく進化を止めないTWICE

本作では、ファンと共に歩んだ10年の軌跡を背景に、確固たる絆で結ばれた9人が集い語り合う温かい時間や、アーティストとしてあらたな自分を見つけるための、それぞれの挑戦が描かれる。それらすべてが、TWICEが唯一無二のグループであり続ける理由であり、輝きの源泉は、まさにその姿のなかにある。劇中で語られる「結果がどうあれ挑戦するべき」という言葉。それは、常にトップを走り続けながらも、現状に満足することなく進化を止めないTWICEの姿勢を象徴している。そんな彼女たちの挑戦の一部を、シーンカットとともに紹介する。

TWICEの中でソロ活動の口火を切ったナヨンは、ファンへの想いを込めて、TWICEの楽曲「STUCK」をこの映画のためだけの特別なソロバージョンとして披露。ソロ活動への率直な想いとともに届けられる、心温まるパフォーマンスとなっている。

個性的な魅力で輝きを放つチェヨンは、9月に発売された自身のソロデビューアルバム制作の過程を公開。自身のスタイルを貫き通すアーティストとしての姿を披露した。そのアーティスティックな才能がいかにして開花するのか、目が離せない内容となっている。

TWICEのメインダンサーとして、常に最高のパフォーマンスを追求してきたモモは、自身の原点である“ダンス”への熱い想いを胸に、30人以上が参加する超大型ダンス「メガクルー」へ挑む。絶え間ない努力の先にたどり着いた圧巻のステージを披露する。

常にポジティブなエネルギーで周りを笑顔にするサナが本作で見せるのは、メンバー一人ひとりの心に寄り添う、彼女ならではの繊細な愛情表現。10周年を記念し、9人のメンバーをイメージした香水を自ら調香する。その香りの一つひとつが、彼女たちのかけがえのない絆の証となっている。

ひとりで韓国へ渡り、メンバーと共に10年を歩んできたツウィ。口数は多くない彼女が、本作では胸に秘めてきた想いを、自らの言葉で手紙に綴る。“かけがえのない仲間”であるメンバーと、支え続けてくれたONCE（TWICEのファンネーム）へ。そこには、彼女の誠実な人柄と、これまでの感謝の気持ちが溢れている。

TWICEのリーダーであり、パワフルな歌声でグループを支えるメインボーカルのジヒョ。リーダーとしての責任感という重圧と向き合いながら、本作で彼女が挑むのは、これまであまり見せてこなかったダンスのみのパフォーマンス。マイクを置いた彼女が、グルーヴ感溢れるダンスで解き放つあらたな魅力は、ジヒョというアーティストの無限の可能性を感じさせる。

明るいキャラクターの裏に、穏やかで思慮深い一面を持つダヒョンは、あらたな夢である「演技」に挑戦した日々を振り返り、これからの展望を熱く語る。パブリックイメージと本来の自分、その両方を力に変えて、女優として成長していく姿を映し出す。彼女がこの挑戦で見つけた、新しい自分らしさとは何か。その答えがここにある。

優雅な佇まいと、アクティブな一面。そのギャップこそが魅力のミナが、本作では自身初となる水中撮影に挑戦する。優雅なドレスを纏いながら、水の女神のように舞う姿を披露。彼女の持つ二面性が凝縮された、本作でしか見られない特別なパートだ。

そして、休養という大きな困難に対し、「正面突破で乗り越える」ことを選んだジョンヨン。不屈の精神でその苦難を乗り越え、ジョンヨンは再びステージへと帰ってきた。本作で描かれるのは、その裏にあった知られざる葛藤と、逃げずに挑戦を続ける彼女のポジティブな姿。すべてを乗り越えた彼女が届ける、魂のこもったソロライブパフォーマンスは、涙なしには見られない。

これら9つの挑戦が互いに共鳴し合うとき、TWICEが唯一無二のグループである理由が浮かび上がる。その答えが詰まった本作を、ぜひ劇場で確かめよう。

■入場者プレゼント第2弾決定

さらに、ファン待望の入場者プレゼント第2弾が「フォトカード」に決定。先日解禁されるやいなや、「めっちゃ可愛い！」「ビジュ最高！」とSNS上で大きな話題を呼んだスペシャルポスターが、持ち運びやすいカードサイズになって登場。メンバー9人それぞれの魅力的な表情が切り取られたカードは、お気に入りのスマートフォンケースに入れて、いつでも彼女たちと一緒に過ごすことができる特別なアイテムだ。

■映画情報

『ONE IN A MILL10N』

大ヒット上映中

出演：TWICE

配給：TOHO NEXT

(C) 2025 MYSTIC STORY Inc. All Rights Reserved.

■関連リンク

映画作品サイト

https://twiceoneinamillion.jp/

TWICE OFFICIAL SITE

http://www.twicejapan.com