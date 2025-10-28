Snow Man阿部亮平がリプトン気象予報士に！就任インタビュー動画公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

阿部亮平が、リプトン気象予報士として登場する「リプトン予報」特別ビジュアルが公開された。

■阿部亮平が天気に合わせて“おいしい一杯”を提案

リプトンは、2025年に誕生135周年を迎えたことを記念して、気象予報士の資格を持つリプトン ブランドアンバサダーの阿部亮平を、天気に合わせて“リプトン イエローラベル”の“おいしい一杯”を提案する「リプトン気象予報士」に起用。

10月28日より、「リプトン気象予報士」の阿部が登場する、天気や気温に連動して内容が変化する 「リプトン予報」WEBバナーを配信。本バナーは、リプトン公式Instagram、X（旧Twitter）をはじめとする公式SNSやデジタル広告などの様々なチャネルで展開される。

近年は「夏が長く、冬が短い」と言われているが、10月から11月にかけては気温の変化が大きく、「急に冷え込んで温かい飲み物が恋しくなった」という経験がある人も多いのではないだろうか。そんな“気温の変化”をきっかけにこころも体も温まる“リプトン イエローラベル”を思い出してもらえるよう、阿部が天気や気温に連動して“リプトン イエローラベル”の“おいしい一杯”を提案する特別ビジュアル「リプトン予報」を展開する。

インタビューでは「気象予報士の資格を持つ僕が、天候や気温に合わせて、あったかくて美味しく香り高いリプトンで心も体も温まりたくなるタイミングをお知らせします！」と意気込みを語った。

また、リラックスしたいときに聴くSnow Manの楽曲を尋ねると、「『ブラザービート』。世界観がごちゃごちゃしていて、頭を空っぽにして楽しめるのがリラックスにつながると思います」と、おすすめのポイントについてもコメント。

さらに、気温の変化にうまく順応するためのアドバイスとして、「リラックスには心の余裕が大切だと思います。まずは天気予報をしっかりチェックして、脱ぎ着しやすい上着を持っておくのは本当に万能。受験生にもおすすめです。風邪ひかないでね、みんな」と、温かいメッセージを寄せた。

