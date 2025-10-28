２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３３７ドル高 連日で最高値を更新 ２７日の米株式市場の概況、ＮＹダウ３３７ドル高 連日で最高値を更新

２７日の米株式市場では、ＮＹダウが前週末比３３７．４７ドル高の４万７５４４．５９ドルと３日続伸し、連日で最高値を更新した。ベッセント米財務長官が米メディアとのインタビューで、中国への１００％の追加関税を見送る意向を表明し、米中の貿易摩擦を巡る懸念が後退。投資家心理を上向かせた。米企業の決算発表に対する期待感も全体相場の支えとなり、ナスダック総合株価指数も連日で最高値を更新した。



ＪＰモルガン・チェース・アンド・カンパニー＜JPM＞やアメリカン・エキスプレス＜AXP＞が堅調でマクドナルド＜MCD＞とベライゾン・コミュニケーションズ＜VZ＞がしっかり。ターゲット＜TGT＞やダウ＜DOW＞、スノーフレイク＜SNOW＞が値を上げた。一方、ウォルマート＜WMT＞やナイキ＜NKE＞が冴えない展開。ウルヴァリン・ワールド・ワイド＜WWW＞やＭＰマテリアルズ＜MP＞が下値を探り、ハーレー・ダビッドソン＜HOG＞が株価水準を切り下げた。



ナスダック総合株価指数は４３２．５８ポイント高の２万３６３７．４５と３日続伸した。アルファベット＜GOOG＞やテスラ＜TSLA＞、エヌビディア＜NVDA＞が買われ、アップル＜AAPL＞やインテル＜INTC＞が頑強。クアルコム＜QCOM＞が値を飛ばし、キューリグ・ドクターペッパー＜KDP＞が大幅高。ブリッジバイオ・ファーマ＜BBIO＞とアビディティ・バイオサイエンシズ＜RNA＞が急騰した。半面、サンディスク＜SNDK＞やウエスタン・デジタル＜WDC＞、ワークデイ＜WDAY＞が値を下げた。



出所：MINKABU PRESS