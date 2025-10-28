ドジャースのムーキー・ベッツがロベルト・クレメンテ賞を受賞した。授賞式は、ワールドシリーズ第3戦が行われる27日夜（現地時間）、ドジャー・スタジアムで行われる。AP通信が報じた。

ベッツは今年、ドジャースの代表としてこの年間賞にノミネートされていた。この賞は、品格・地域社会への関与・慈善活動・野球界内外での前向きな貢献を通じて模範的な存在となったメジャーリーガーに贈られるもの。ベッツは2021年に「5050財団」を設立。恵まれない環境にある若者たちのメンタル面・感情面の健康、栄養、金融リテラシー、身体的フィットネスを支援している。

2025年1月に発生したロサンゼルスの大規模山火事では、被災者に対しナイキ製品3万ドル（約450万円）以上を寄付。さらに、火災で家を失った一家に対して、財団を通じて経済的支援や生活再建のサポートを行った。

ベッツは故郷テネシー州ナッシュビルで、アマチュア体育連盟のバスケットボールチームや自身の名前を冠した野球大会も創設。地域の子どもたちのスポーツ機会の拡大にも尽力している。さらに、飢餓・ホームレス支援のために16万ドル（約2400万円）を寄付。スポーツプログラムの設立に加え、UCLA小児病院の入院患者支援にも取り組んでいる。

ベッツのチームメートであるクレイトン・カーショーは2012年に同賞を受賞、また元同僚のジャスティン・ターナーも2022年、ロサンゼルスでの最終シーズンに受賞している。