◇東京六大学野球第7週第2日 明大15−0立大（2025年10月27日 神宮）

2回戦2試合が行われ、既に優勝を決めている明大は15―0で立大を下し、96年秋以来29年ぶりの10戦全勝での完全優勝を果たした。創設100周年で2度目の10戦全勝優勝は初めて。西武からドラフト1位指名を受けた小島大河捕手（4年）が4安打1打点で大勝に貢献。法大は5―0で東大を下し、1勝1敗のタイとした。

23安打15得点と打線が爆発。19日に決めていた5季ぶり44度目の優勝に、29年ぶりの快挙の花を添えた。中日などで活躍した川上憲伸氏が3年生エースだった96年秋以来となる10戦全勝だった。

西武ドラフト1位の4番・小島河はこの日が22歳の誕生日で、4安打1打点。「できれば本塁打を打ちたかった…実力不足です」と言いつつ「一番いい誕生日になった」と喜んだ。チーム打率・325の打線に、日本ハムに1位指名され5番手で9回を3人で締めた大川ら、投手陣もチーム防御率0・70と圧倒。

4番・捕手で攻守の要だった小島河は「（投手と野手が）お互い頑張った結果がチーム力につながった」と振り返った。明治神宮大会が11月14日に開幕。もちろん無敗で頂点を目指す。（柳内 遼平）

▼立大・山形（ドラフト会議では指名漏れ）下を向くことなく（社会人野球では）ドラフト1位で選ばれるくらい力をつけてアピールしたい。