「1番・中堅」抜擢、2戦目の第2打席で中前へリーグ戦初安打をマークスター候補はオーラが違う。東京六大学野球春季リーグは19日、早大の注目ルーキー・阿部葉太外野手（1年、横浜高）が東大2回戦でリーグ戦初安打を記録した。デビューしたばかりにも関わらず、勝敗を分ける場面で申告敬遠されるシーンもあった。前日（18日）の今季初戦で、いきなりスタメン（1番・中堅）に抜擢されるも、3打数無安打1四球1犠打だった。この日